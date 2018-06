Isco: "La ilusión que tiene este grupo es superior a todo lo que pueda pasar"

18/06/2018 - 19:47

El centrocampista de la selección española Francisco Román Alarcón, 'Isco', celebró que "la ilusión" que reside dentro del grupo "es superior a todo lo que pueda pasar", como fue el caso de la semana pasada con la destitución de Julen Lopetegui a dos días del debut en el Mundial de Rusia, y remarcó que el equipo no se "vino abajo en ningún momento" porque tienen "claro" a qué han venido al Mundial de Rusia.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"No voy a engañar a nadie, sí que pasó algo, pero la ilusión que tiene este grupo es superior a todo lo que pueda pasar. Estamos muy concentrados y motivados, esto es un Mundial, es cada cuatro años y es muy difícil estar aquí. Tenemos que alejarnos un poco de todo lo que pase fuera y centrarnos en hacer bien las cosas. Ya tenemos ganas de jugar el segundo partido y de dar una alegría", afirmó Isco este lunes en rueda de prensa.

El malagueño pidió "dejar atrás esas cosas". "Ya ha pasado y no nos ayuda estar lamentándonos constantemente. Tenemos que centrarnos en el fútbol que es lo importante y lo que nos va a dar alegrías. En el fútbol esas cosas no se agradecen, pero tenemos que prepararnos bien para el miércoles que es una final", advirtió.

De todos modos, "puede ser" que lo sucedido tuviera un efecto de unir aún más a un equipo que "tiene mucho corazón, orgullo y ganas de hacer bien las cosas". "Nos crecemos ante las adversidades y no nos vinimos abajo en ningún momento. Tenemos claro a qué hemos venido y tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien", añadió el de Arroyo de la Miel.

Para el jugador del Real Madrid, la palabra 'familia' que ha sonado durante estos días de los componentes del combinado nacional "lo define todo". "Estamos siempre juntos, jugando, de cachondeo. El buen rollo en el grupo luego influye en el campo y si nos llevamos todos bien y estamos unidos, todo en el campo es más fácil", recalcó.

Isco apuntó sobre el debut ante Portugal que fueron "un penalti y una falta" lo que marcó "la diferencia". "Creo que hicimos un buen partido, sobre todo en la segunda parte en la que salimos muy 'enchufados' y controlamos bien el partido, pero una falta nos quitó la victoria", indicó.

"DE GEA YA HABRÁ PASADO POR ESTO ALGUNA VEZ"

"Tenemos claro que hicimos un gran partido. Se pueden mejorar pequeños detalles, pero el equipo estuvo bien y no se vino abajo. En la segunda parte remontamos muy pronto y controlamos el partido", agregó Isco.

De todos modos, y después de los tropiezos de otras favoritas, el madridista cree que "es pronto para hablar de favoritismos". "Esto es un Mundial y ninguno te va regalar nada, hay que dar el 200 por 100 en cada partido. Tenemos ahora uno muy importante que definirá nuestro futuro y estamos concentrados en hacer bien el trabajo. Veo al equipo muy bien", aseveró.

El centrocampista remarcó que en "un partido puede pasar cualquier cosa" como se vio en la derrota de Alemania ante México. "Esto demuestra que clase de competición es esta y que todo el mundo sale muy motivado. Tenemos que pensar en nosotros, pasar y cuando nos toque enfrentarnos a este tipo de selecciones preparar el partido", subrayó el centrocampista.

Este dejó claro también que "el estilo es innegociable". "Más allá de que es lo que mejor sabemos hacer, es lo que nos ha hecho ganar tanto años atrás y no creo que sea conveniente cambiar algo que te va bien", admitió.

Isco confesó que se sintió "muy cómodo" en su debut en una gran competición con la Absoluta, ayudado porque se le hace "más fácil" con los jugadores que le rodean, aunque aseguró que no piensa en instalarse entre los mejores del mundo ni en "suceder a nadie". "Sólo quiere hacer bien mi trabajo, dar el cien por cien de mí y si al final colectivamente va bien, individualmente, a todos los del equipo nos beneficiará más", asumió.

Isco también apoyó a David de Gea por su partido del viernes. "Está bien. A ninguno le gusta fallar, pero es uno de los mejores del mundo y ya habrá pasado alguna vez por esto. Le damos mucho cariño y está animado, como compañeros tenemos que ayudarle y él a nosotros, esa es la clave del equipo", comentó sobre el guardameta.

"PARA MÍ ES UNA BUENA NOTICIA QUE LOPETEGUI VAYA AL REAL MADRID"

"Llegar a cien partidos con la selección no es nada fácil y eso quiere decir que Gerard lo está haciendo muy bien. Es una de la bazas de la España exitosa de años atrás y es un alivio que cuando nos atacan tengamos a Sergio (Ramos), Gerard, Carvajal, Nacho o Jordi Alba", apuntó en relación a Piqué, que será 'centenario' este miércoles ante Irán.

"Estamos muy contentos de nuestra defensa y del trabajo que hace y que nos ayuden para crear porque también sabe sacar muy bien la pelota y eso hace que sea más fácil para nosotros", prosiguió el malagueño, que resaltó que conoce "de muchos años" a Fernando Hierro y que este "sabe lo que hace". "Le veo bien, concentrado y con mucha confianza en nosotros", detalló.

Sobre el duelo ante Irán, declaró que jugarán "a muerte con el estilo" del combinado. "Vamos a jugar, tocar, a tener la posesión y si jugamos rápido y de lado a lado las ocasiones llegarán. Espero que podamos hacer gol pronto", avisó.

Finalmente, Isco se refirió a la llegada de Julen Lopetegui a su club. "Sí que es una buena noticia para mí. Le conozco hace muchísimos años y hemos coincidido prácticamente en todas las categorías inferiores. En los momentos donde no he tenido protagonismo en mi club, él me ha dado toda su confianza, aparte de que es un grandísimo entrenador", sentenció.