Varane: "Tendremos que jugar con más intensidad y defender de forma más compacta ante Perú"

19/06/2018 - 13:40

El internacional francés Raphaël Varane ha asegurado que su selección deberá jugar "con más intensidad" y defender "de forma más compacta" ante Perú en su segundo partido del Grupo C del Mundial de Rusia, para no pasar los apuros que vivieron ante Australia.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Algunas cosas no se hicieron bien -en el primer partido-", explicó Varane en rueda de prensa. "Sabemos que tendremos que jugar con más intensidad, pero sobre todo defender de forma más compacta", añadió el futbolista del Real Madrid.

Francia sufrió más de lo esperado para superar 2-1 a una tenaz Australia en su debut, un triunfo que se dio gracias a un penalti cobrado con la ayuda del VAR y un tanto de Paul Pogba validado por la tecnología de la línea de gol.

Además, el defensa del conjunto blanco advirtió que Francia no debe ser complaciente este jueves en Ekaterimburgo ante Perú, que jugó un buen partido pese a caer 1-0 ante Dinamarca en su debut. "Todavía estamos en el inicio de la competición. No deberíamos dramatizar -la situación-, aunque debemos tener en cuenta las cosas que no se hicieron tan bien durante el último partido", subrayó.

El central del Real Madrid contó que el duro partido contra Australia había provocado una discusión dentro de la plantilla respecto a cómo mejorar ante Perú. "Hemos hecho nuestras evaluaciones. Hemos hablado entre los jugadores y hemos hablado con el entrenador. Sabemos lo que queremos y debemos hacer para el próximo partido", afirmó.