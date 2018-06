Pantic: "El país ideal para Milinkovic-Savic sería España"

Madrid, 19 jun (EFE).- Milinko Pantic, ex futbolista serbio del Atlético de Madrid, considera que el país ideal para que juegue su compatriota Sergej Milinkovic-Savic es España, si bien no sabe qué sucederá con él en el futuro.

"Hace diez años si hablases de 100 millones te llamarían loco. Ahora estamos hablando de un jugador muy desconocido para la mayoría de los españoles pero el Lazio pide 150 millones por él. Tiene muchísimo futuro, le llaman allí el 'Zidane serbio'", explicó.

"Es un jugador de 1,92 que juega como un mediapunta. No sé dónde va a terminar pero el país ideal para él sería España. Ahora está en Italia, conoce la cultura y el fútbol. Quizás fiche por la Juventus", añadió tras participar en la presentación del 'Campus Benéfico Hyundai'.

Sobre los rumores que sitúan al centrocampista en el Real Madrid, dijo: "Los grandes jugadores encajan en cualquier equipo. Un entrenador bueno les coloca y todo el mundo está contento. Lo he escuchado, pero vamos a ver".

Otro internacional serbio que se vincula con el fútbol español es Nikola Milenkovic, central en el que podría estar interesado el Atlético de Madrid: "Es un chico muy interesante pero no sé si la Fiorentina estaría dispuesta a vender a un chico tan joven, porque todavía le queda el camino. Sería ideal que se quedase todavía y se hiciese hombre en Italia. Pero hay pocos jugadores ahora en el mundo que se puedan permitir decirle que no al Atlético".

En cuanto a la actualidad del conjunto rojiblanco, Pantic valoró la renovación de Griezmann: "Por fin se acabó el culebrón. El Atlético ha hecho un gran esfuerzo por retenerle y también por fichar jugadores porque estoy segurísimo que el equipo se va a montar alrededor de él".

"Hemos fichado a un francés, parece que va a venir otro. Es una buenísima noticia para el Atlético, para el club, para la afición. Quizás ha podido ser más sencillo el anuncio pero somos muy mayores y no entendemos esto", señaló.

Asimismo quiso ponderar la labor del guardameta Jan Oblak: "Me gustaría también que se hable de Oblak. Es injusto que se hable de él en segundo plano, fue nuestro mejor jugador con diferencia. Ojalá que se quede".

Por su parte hizo mención al partido de Diego Costa ante Portugal, donde firmó un doblete: "Es un 'killer', un jugador que me gustaría tenerlo siempre en mi equipo. Incómodo para todos. Los defensas, cuando se enfrentan a Diego Costa, no duermen tranquilos porque saben que cada balón es a vida o muerte para él y que en los choques pueden salir dañados. Me alegro por él porque ha habido dudas pero el otro día hizo el mejor partido con la Selección. Es uno de los nuestros y me alegro mucho".

Asimismo trató el debut de Serbia en el Mundial y su triunfo por 1-0 ante Costa Rica: "Muy bien, Serbia me gustó muchísimo. Es un caso raro también, igual que el de España. Se clasificó como primera y echó al entrenador sin ningún tipo de razón para fichar a otro. Es un equipo joven, con mucho talento".

"Quizás siempre nos ha faltado ser más equipo pero talento siempre hemos tenido de sobra. Es un grupo difícil, hemos ganado el primer partido pero ahora nos toca jugar contra Suiza y luego contra Brasil. Espero que pasen", completó.

También en el Mundial ha sido noticia la destitución del seleccionador español Julen Lopetegui: "Hemos vivido en Serbia un caso muy parecido de un entrenador que hizo un grandísimo trabajo y le echaron. Hay cosas que quizás nosotros no lleguemos a entender. Julen Lopetegui es muy amigo mío y me ha dolido, pero también hay que entender a las dos partes".