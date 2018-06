El Barça sintió "sorpresa y malestar" con la implicación de Piqué en el caso Griezmann

19/06/2018 - 15:29

El club citará a Piqué y a Umtiti tras el Mundial para hablar de su reacción en las redes

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Jordi Mestre, ha asegurado este martes que el club blaugrana sintió "sorpresa y malestar" con la implicación de su jugador Gerard Piqué en el 'caso Griezmann', que optó por comunicar que se quedaba en el Atlético de Madrid y rechazaba la oferta blaugrana en un reportaje producido por una empresa del central.

"Nos sabe mal y lamentamos que los socios y aficionados puedan estar desilusionados por las formas y la escenificación de la resolución final. El presidente Bartomeu habló con Piqué para decirle que su intervención nos había causado sorpresa y malestar en el club", señaló Mestre leyendo un comunicado ante la prensa.

Además, añadió que en cuanto regresen del Mundial y se reincorporen a la disciplina de club, tanto Gerard Piqué como Samuel Umtiti, que como el central catalán hizo publicidad en las redes del documental y se implicaron ambos en el caso, serán citados para "hablar internamente" de lo sucedido.

"No haremos más valoración pública al respecto. No querría por respeto a Abidal centrar la rueda en Griezmann. Nuestra prioridad es trabajar para tener una plantilla que siga aspirando a todos los títulos posibles", explicó Mestre, antes de la presentación del exjugador Éric Abidal como nuevo secretario técnico del club.

Ante la insistencia de los medios en Griezmann, y preguntado por si no había autocrítica del club, Mestre cortó por lo seco: "Por si no ha quedado claro, diré otra vez que hablar de Griezmann sería faltar al protagonista de hoy, Abidal, y a parte sería faltarle el respeto al resto de periodistas a los que ya he dicho que no diría nada".

En ese comunicado oral de Mestre, de apenas dos minutos, el club asegura también que "respeta" la decisión de Griezmann. "De nuestro interés en Griezmann informamos al Atlético de Madrid de forma oficial, pero en el Barça queremos a jugadores comprometidos para triunfar aquí por encima de cualquier otra circunstancia", aportó el vicepresidente.

Por su parte, Éric Abidal aseguró que la decisión fue de Griezmann. "No quiero entrar en un debate. Podía ser que sí o que no, pero lo más importante es nuestra planificación y no estamos aquí para hablar de la decisión de un jugador sino para montar un equipo competitivo para esta temporada y para el futuro", señaló al respecto.