Niang marca en el Polonia-Senegal el gol más absurdo del Mundial de Rusia

El colegiado del partido le dejó reingresar en el césped con todo a favor

Los jugadores polacos cedieron atrás pensando que el '19' no estaba

A pesar de las protestas, el gol del africano, solo, subió al marcador

Foto: Reuters.

M'Baye Niang es ya uno de los protagonistas del Mundial de Rusia. El delantero de Senegal ha marcado uno de los goles más extraños de las citas mundialistas y, por el momento, el más raro de la presente edición ante Polonia en su debut en el torneo.

Corría el minuto 61 del Polonia-Senegal (con 0-1 para los africanos) cuando el delantero senegalés estaba fuera del campo tras recibir ayuda médica, esperando a salir. En el mismo momento en que Krychowiak despejaba el balón hacia su defensa, el colegiado del partido, Shukralla, autorizaba el reingreso de Niang en el campo.

El ariete, que seguía la acción desde la banda, se lanzó a por el balón suelto y le ganó la partida a Bednarek, que en vista de la teórica apacible situación, se encontró de golpe con Niang y ya no pudo pararle. Szczesny, desde la meta, intentó salir a la desesperada, pero Niang le regateó a media salida y marcó a puerta vacía ante la euforia senegalesa y el desconcierto de los polacos.

Krychowiak, que había cedido el balón a su defensa cuando el delantero no estaba en el rectángulo, no daba crédito. Los jugadores de Polonia protestaron la decisión del árbitro, pero ya no había marcha atrás. El gol más absurdo del Mundial de Rusia había subido al marcador.