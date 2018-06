Olsen (Suecia): "No podemos fiarnos del partido de Alemania ante México"

19/06/2018 - 20:19

GELENDHIK (RUSIA), 19 (REUTERS/EP) El guardameta sueco Robin Olsen declaró este martes que su selección no debe fiarse del resultado que Alemania, su próximo rival, cosechó frente a México en la primera jornada, en la que la defensora del título sucumbió (0-1) ante el combinado azteca.

"Fue un resultado sorprendente, realmente las cosas no les funcionaron en ese partido, pero no olvidemos que estamos hablando de Alemania, los campeones del mundo. No podemos fiarnos demasiado de ese partido, van a cambiar algunas cosas en su sistema de juego", señaló ante los medios.

El arquero reconoció que Corea del Sur pudo haber arrancado un buen resultado a la selección sueca, que ganó por la mínima (1-0) a los asiáticos. "Por mi parte no había nervios, pudieron habernos sorprendido un poco por lo agresivos que fueron al principio, pero así son las cosas", indicó.

A pesar del corto resultado, Olsen afirmó que Suecia fue de menos a más. "Empezamos a aferrarnos al balón y no sólo para avanzar, pudimos respirar un poco con la pelota y descansar. Luego comenzamos nuestros ataques, así que después de unos 15 minutos empezamos a jugar mejor", agregó.

Incluso un empate dejaría a Suecia con muchas opciones de estar en octavos. Pese a ello, Olsen confirmó que los suyos no saldrán a la defensiva como en el decisivo choque ante Italia que clasificó para la cita mundialista a los suecos.

"En el partido contra Italia había tanto en juego que eso era lo único que quedaba por hacer. Ahora tenemos una una oportunidad más en nuestro último partido contra México, por lo que no es como si la única opción fuera defendernos y tirar lejos el balón como pudo pasar ante Italia. No es el mismo tipo de partido", concluyó.