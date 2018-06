Las cinco ofertas que maneja Cristiano Ronaldo para irse del Real Madrid

El portugués tiene una del PSG y cuatro más de Europa para marcharse

Foto: Reuters.

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una de las principales preocupaciones del Real Madrid, y en El Chiringuito de Mega han debatido las alternativas que contempla el astro portugués para la temporada que viene.

"Si el presidente del PSG quiere contentar a la afición del París Saint-Germain tras vender a Neymar al Real Madrid, Cristiano Ronaldo puede ser el salvador", ha declarado Edu Aguirre, que asegura que son cinco los equipos que desean al astro portugués, aunque sin especificar cuáles son. El PSG y cuatro más, en todo caso.

"Yo no descarto nada. Pero ahora mismo, a día de hoy, no hay ninguna posibilidad de que Cristiano fiche por el PSG. También veo muy pocas posibilidades de que Cristiano se quede en el Madrid, veo la relación más rota que nunca", añadió Aguirre.

"Si Cristiano Ronaldo sale del Real Madrid, sabe que no va a estar mejor que donde está", opinó Óscar Pereiro. "Cristiano tiene dos puertas: seguir ganando títulos al máximo nivel o su orgullo", explica Juanma Rodríguez.

"El Madrid no tiene ninguna obligación de subirle el sueldo a Cristiano. Cristiano tiene tres años más de contrato y una cláusula de 1.000 millones de euros. Tiene un jugador con contrato y no se va si no quiere", zanjó Josep Pedrerol.

"Cristiano acaba el Mundial, hace un buen Mundial. Se va de vacaciones, se relaja, la relación con el Madrid se enfría, y vuelve al cabo de un mes y se arreglan las cosas. Unos días de tranquilidad pueden venir bien tanto al Madrid como a Cristiano", opinó Edu Aguirre.