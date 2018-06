Deschamps confirma la recuperación de Griezmann: "Había una pequeña preocupación, pero está bien"

20/06/2018 - 18:27

El seleccionador francés, Didier Deschamps, confirmó que el delantero Antoine Griezmann "está bien" para afrontar el encuentro ante Perú, correspondiente a la segunda jornada en el grupo C del Mundial de Rusia después de que el jugador del Atlético de Madrid padeciera problemas en uno de sus tobillos tras el choque frente a Australia.

EKATERIMBURGO (RUSIA), 20 (Reuters/EP)

"Griezmann está bien. Había una pequeña preocupación con uno de sus tobillos, que estaba un poco hinchado después del partido. No estuvo tan bien durante el encuentro frente a Australia, tenía las piernas pesadas", afirmó Deschamps este miércoles en rueda de prensa.

El entrenador de los 'bleus' apeló a hacerlo mejor que en el duelo ante los oceánicos, en el que ganaron con sufrimiento. "Lo que podemos ver es que en ese partido había elementos que faltaban y tuvimos dificultades en ataque. Eso está muy claro, lo dije al final del partido. El objetivo es asegurarnos de hacerlo mejor este miércoles", señaló.

El centrocampista NGolo Kanté también tuvo problemas en el debut, lo que para Deschamps significó que no pudieron "tener suficiente dinamismo y eficiencia en ataque", mientras que no descartó que Olivier Giroud sea titular ante el combinado sudamericano. "El problema con Olivier es que, muy a menudo cuando juega, lo hace a su propio ritmo, sin conexión con sus compañeros. Pero cuando no está allí, nos damos cuenta de lo útil que es", indicó.

Finalmente, Deschamps insistió en no subestimar a la selección peruana. "Tienen excelentes jugadores en ataque, algunos de ellos muy rápidos", concluyó el seleccionador francés, destacando a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.