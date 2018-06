Tite jugará ante Costa Rica con Neymar y el mismo once que usó ante Suiza

San Petersburgo (Rusia), 21 jun (EFE).- El seleccionador brasileño Adenor Bacchi 'Tite' confirmó este jueves en la conferencia de prensa de la víspera del partido contra Costa Rica que utilizará la misma alineación inicial que dispuso contra Suiza, con el delantero Neymar de inicio pese a sus molestias musculares.

"El once inicial va a ser el mismo que contra Suiza, es un partido decisivo", aseguró el técnico de la 'canarinha' en el Saint Petersburg Stadium.

Tite confirmó que Neymar no está haciendo "ningún sacrificio" en su reaparición, ya que si estuviera en riesgo de recaer en su lesión no le alinearía.

"Queremos ganar, es un Mundial, pero el técnico no va a poner en riesgo su salud ni pagar el precio de poner la honestidad. Nosotros podemos estar nerviosos, pero valores como la salud y la honestidad no los vamos a poner en riesgo por un partido", añadió.

Tite advirtió que el partido tiene "un carácter decisivo", especialmente tras el inesperado empate contra Suiza de la primera jornada (1-1), y explicó que espera de sus jugadores "la misma actitud defensiva, pero con más ataque".

Aunque el once será el mismo que contra Suiza, Tite espera que los "ajustes" que realicen para enfrentar a Costa Rica les permitan "ser más eficaces" y "transformar las oportunidades en goles" sin dejar de "seguir dando pocas oportunidades al adversario".

Recordó que el rendimiento de Neymar tiene que ver con el tiempo que lleva sin jugar desde su lesión, a finales del mes de febrero con su club, el Paris Saint-Germain francés, y dijo que para estar "al cien por cien" necesita jugar "como mínimo cinco partidos".

Preguntado por si le había pedido al astro brasileño que sea menos individualista, Tite lo negó "absolutamente" y dijo que las individualidades de Neymar son "importantes" para Brasil

"Yo a Neymar no le voy a sacar ese carácter transgresor, de moverse por el campo y crear situaciones geniales. Esto es importante, sirve para él, para Gabriel Jesus, para Willian y te doy mi palabra de lo que has dicho no es cierto", manifestó.

La 'canarinha' fue recibida anoche por unos 300 aficionados que rodearon el hotel de concentración de Brasil en San Petersburgo, un cariño que es "muy importante" para Tite y les da "un componente emocional importante", pero no les quita la concentración.

"Yo tengo 95 minutos para jugar un partido decisivo, tenemos que jugar bien para vencer y clasificarnos, así es como lo hemos hecho en otros partidos. Los tres partidos de ayer con equipos en teoría más fuertes fueron interesantes porque se vieron resultados justos, así que hay que estar concentrados y tranquilos. Estará bien el apoyo de los aficionados, pero hay que estar concentrados", dijo.

Preguntado por el asistente arbitral de vídeo (VAR), que generó críticas de sus jugadores, que vieron falta en el gol del suizo Steven Zuber, el seleccionador no quiso echar leña al fuego.

"Está muy claro lo que puede hacer el VAR, las responsabilidad de de terceros no la puedo responder yo. Cualquier comentario que realice puede tener impacto en mañana, y no queremos ventajas, queremos merecernos la victoria, jugar en equipo y ganar porque seamos mejores, respetando al adversario", sentenció.