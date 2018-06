Amaya: "Ojalá pueda volver al Rayo porque es lo que deseo de corazón"

Madrid, 21 jun (EFE).- Antonio Amaya, que no seguirá la próxima temporada en el Rayo Vallecano, declaró que se siente con "fuerzas para seguir jugando" en otro equipo y se mostró esperanzado en "volver" al club madrileño en el futuro, porque es lo que desea de "corazón".

Amaya, de 35 años, ha estado ligado toda su vida al Rayo Vallecano, club en el que fue escalando categorías hasta llegar a debutar con el primer equipo en partido oficial el 29 de agosto de 2004, frente al Coruxo, en Segunda B.

En total, Amaya ha disputado 254 partidos oficiales con el Rayo repartidos en 36 de Primera, 95 de Segunda, 7 de promoción a Segunda, 99 de Segunda B y 17 de Copa del Rey. Además, ha marcado diez goles.

"Llega uno de los momentos más difíciles de mi carrera deportiva. Después de empezar desde chiquitito a amar estos colores, llega el momento de despedirme. El Rayo es mi familia. Digo un hasta pronto porque en un futuro ojalá pueda volver a este club porque es lo que deseo de corazón", dijo Amaya, que entró con ocho años en el Rayo, en declaraciones que publica el club madrileño en su web.

"Me he criado prácticamente aquí en Vallecas. Lo he dado todo siempre por esta camisa, igual que el Rayo me lo ha dado a mi. No tendría como pagarle todo lo que me ha dado y doy los gracias por como me ha hecho como futbolista y persona", confesó.

La idea de Amaya es seguir jugando la próxima temporada en otro equipo, aunque aún no tiene claro su futuro.

"Me veo con fuerzas para seguir jugando. Me hubiera gustado haberme retirado en el Rayo, pero no se ha dado esa suerte. Tengo que aprovechar lo que Dios me ha dado, que es jugar al fútbol, y me veo con muchas fuerzas. No tengo pensado qué voy a hacer. Tengo que asumir que no soy jugador del Rayo y en un tiempo decidiré que hacer", apuntó.

Por último, Amaya tuvo un mensaje para la afición, "la pieza más importante de este club".

"Ellos hacen que el club sea diferente, una familia. Se acaba mi etapa como jugador, pero la franja y el rayismo lo seguiré llevando en mi corazón", concluyó.