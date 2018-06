Tite: "Neymar necesita cinco partidos para estar en forma, no hay que preocuparse"

21/06/2018 - 18:52

El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', negó preocupación alguna con el estado físico de Neymar, pero sí reconoció que el delantero del PSG necesita "cinco partidos" para recuperar su mejor versión tras lesión, después de un debut discreto en el Mundial de Rusia 2018 y que obliga a la pentacampeona a reaccionar en la segunda jornada ante Costa Rica.

SAN PETERSBURGO (RUSIA), 21 (Reuters/EP)

"Son cinco partidos, ese es el mínimo que necesita para estar en forma y ya ha comenzado el proceso. Está evolucionando, así que no hay que preocuparse", apuntó el seleccionador de la 'Canarinha', en la previa al duelo en San Petersburgo.

Brasil no pasó del empate (1-1) ante Suiza y buscará su primera victoria en el Grupo E en busca de acercar los cruces de octavos de final. Neymar, que se perdió el final de la temporada por una fractura en el pie derecho y un esguince de tobillo, reapareció en los amistosos de preparación para el Mundial, inicio de la recuperación que marca su seleccionador.

"Queremos ganar. Es una Copa del Mundo. Pero el entrenador no va a arriesgar la salud de un jugador o va a ser deshonesto para ganar. Ese es un precio demasiado alto para pagar", afirmó.

La estrella brasileña demostró aún falta de ritmo ante los suizos e incluso recibió críticas y dudas sobre la confianza en sí mismo. Además, Tite negó que haya pedido al ex del Barça renunciar a su juego individual en favor del equipo. "No es verdad. No sucedió. Todos los atletas tienen la responsabilidad de jugar para el equipo y también de forma individual", sostuvo.

"No voy a quitarle la iniciativa a Neymar. Es un genio, todos debemos ayudar al equipo a alcanzar su potencial, pero debemos respetar las características individuales. No voy a quitarle eso a nadie", añadió, antes de hacer frente a otras críticas a Brasil.

"Si sacamos a todos los que fueron criticados en la última Copa del Mundo, no habría nadie jugando. Ni siquiera tendríamos una selección. Y la vida y el fútbol no son así", dijo. "Hay varios jugadores que tienen la madurez y la experiencia para asumir la capitanía y Thiago es uno de ellos", terminó, sobre la capitanía.