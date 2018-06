Szymanowski: "Estoy cerca de ser el Alexander que todo el mundo recuerda"

Leganés (Madrid), 21 jun (EFE).- Alexander Szymanowski, capitán del Leganés, lesionado desde el pasado 9 de diciembre, reconoció que es "complicado" que empiece la pretemporada con sus compañeros, pero señaló que está "cerca de ser" el jugador "que todo el mundo recuerda".

"Quedan menos de veinte días para el inicio. Estoy empezando ahora a hacer trabajo de campo después de todo lo que me había costado salir del gimnasio. Me he sentido un poco como en una cárcel. No estoy pensando en cuándo volver, sólo en progresar, mejorar y sentirme cada vez mejor", dijo el jugador argentino.

"Cuando vuelva a jugar la gente me va a exigir, nadie se va a acordar de que he estado lesionado seis meses y querrán que sea el de siempre. Quiero volver al cien por cien y estoy cerca de ser el Alexander que todo el mundo recuerda", añadió tras la presentación de las nuevas equipaciones del equipo.

"Es la ley del fútbol, hay que reponerse de ello (de la lesión). Cuando metemos goles y jugamos todo el mundo sabe hacerlo y hay que saber en estos momentos sacar la casta y la personalidad de cada uno ayudado por su familia y por la gente que lo quiere. Yo tengo a esa gente, esa casta, esa garra. Es cuestión de tiempo que todo vuelva a la normalidad", destacó.

Ante él se abre una temporada ilusionante en la que portará el brazalete de capitán: "He tenido la posibilidad de ser capitán en varias ocasiones la temporada pasada. No sé si seré el primer capitán o en qué posición estaré. Lo importante es que yo me siento parte responsable de este club, del vestuario. Lleve o no un brazalete actuaré como tal".

"Llevar el brazalete del Leganés en Primera, en los tiempos que corren, no se puede explicar con palabras. Solo los que lo hemos portado sabemos qué significa. Es una responsabilidad muy grande y a la vez algo muy bonito porque significa que estás llevando la capitanía de un gran club y de una gran ciudad en la mejor liga", añadió.

Esa responsabilidad la asume tras la salida de su compatriota Martín Mantovani. Además, también se fue el técnico Asier Garitano.

"Los dos han sido muy importantes en mi vida. La diferencia entre uno y otro es que Martín además de compañero y profesional es amigo, es diferente. Asier será el entrenador más importante que he tenido pero él ya está en la Real Sociedad, nosotros aquí. Borrón y cuenta nueva", manifestó.

El lugar de Garitano lo ocupará Mauricio Pellegrino y Szymanowski afirmó que intentarán "ponerle las cosas fáciles, ayudarle, hacerle conocer la filosofía del Leganés".