Saúl: "Me fijo en todos los veteranos, es increíble entrenar y mejorar con ellos"

22/06/2018 - 13:25

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez tiene claro que jugar es lo que le "gusta" y que, pese a una temporada cargada con su club, prefiere seguir haciéndolo en una selección española en la se fija "en todos los veteranos", con los que es "increíble entrenar y mejorar con ellos".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Tengo 23 años, si no aguanto jugar partidos... Hago lo que me gusta y cuanto más mejor. Tengo la confianza de mi entrenador y la de mi equipo y ahora la de la selección, y si me toca jugar, aprovecharlo, y si no, vivir la experiencia", expresó Saúl en el 'Media Day' de la selección celebrado antes de partir hacia Rusia.

El ilicitano, que afronta su primer gran torneo con la Absoluta con "mucha ilusión, entusiasmo y mucha pasión", viajó a la Copa del Mundo con "ganas de aprovechar el momento" y feliz por compartir vestuario "con la generación anterior que hizo historia".

"Los jóvenes podemos aprender de ellos. Es increíble entrenar y mejorar con ellos. Tenemos que ser inteligentes y aprovecharnos de eso y transmitir ilusión a España", apuntó. "Yo me fijo en todos los veteranos, gente que ha vivido mucho y quiero empaparme de todo para jugar lo mejor posible", agregó el centrocampista.

El rojiblanco se encontró un vestuario en el que "se vive un ambiente ganador y con mucha ambición". "No se piensa en el pasado, afrontamos este Mundial con mucha ilusión y como un reto tras lo de 2014", admitió en relación a la eliminación en la fase de grupos de la anterior cita.

Saúl reconoce que "no es sencillo cambiar" el juego de su club para adecuarlo al de la selección, pero tampoco olvida que tanto él como Koke lleva "mucho tiempo en las categorías inferiores" de la triple campeona de Europa y que ya han "trabajado este sistema y filosofía". "Eso te facilita mucho las cosas", reconoció, advirtiendo que se encuentra "muy cómodo" jugando en la posición de Sergio Busquets y que le viene "bien" que sea un jugador capaz de "jugar en varias posiciones". "No quiero que el seleccionador piense en mí solo para un sitio, si hay un problema en el lateral izquierdo que sepa que Saúl está ahí", recalcó.

El futbolista del Atlético ve a Diego Costa "bien, comprometido e ilusionado", aunque no esconde que en ocasiones debe hacer "algún movimiento que a lo mejor no es el mejor para él sino para la gente de atrás" como David Silva que "lee muy bien ese espacio" que suele dejar el hispano-brasileño.