Granqvist: "No muchos hubieran creído que podríamos eliminar a Alemania en el segundo partido"

22/06/2018 - 18:04

El internacional sueco Andreas Granqvist ha asegurado que no mucha gente hubiese imaginado, antes de comenzar el Mundial de Rusia, que estarían "en condiciones de eliminar a Alemania en el segundo partido", algo que se puede producir si ganan a los de Joachim Löw este sábado.

SOCHI (RUSIA), 22 (Reuters/EP)

"Es fantástico estar aquí para el segundo partido del grupo. No muchos hubieran creído que estaríamos en condiciones de eliminar a Alemania en el segundo partido e impedir que salga con vida de la fase de grupos", señaló en rueda de prensa.

Para lograrlo, los suecos deberán estar en su mejor forma individual, explicó el seleccionador Janne Andersson, algo que ya lograron antes cuando vencieron a Francia de local en la fase de clasificación y a Italia en la repesca.

"Son estos momentos para los que vives, para los que has trabajado durante toda tu carrera. No diría que lo voy a disfrutar, pero va a ser divertido y esperamos tener un buen resultado", afirmó Andersson.

Sin embargo, el preparador del combinado escandinavo aseguró que lo que les motiva es pasar a octavos, no eliminar a Alemania. "Es grandioso tener la oportunidad de afectar el desarrollo global de un Mundial en este tipo de partidos. Quizás no sea tan importante si sacamos o no a Alemania, pero tener la oportunidad de clasificarnos en nuestro segundo partido es fantástico", manifestó.

Los defensas Pontus Jansson y Filip Helander y el centrocampista Marcus Rohden se perdieron el último entrenamiento debido a un problema estomacal y viajarán a Sochi este sábado. Por su parte, el delantero Isaac Kiese Thelin también se perdió la sesión, ya que sufrió un golpe que le complica su participación este sábado.

Ninguno de los cuatro sería titular en el partido, que adquirió más importancia después de la primera jornada de la fase de grupos, en la que Suecia ganó y Alemania sufrió una sorprendente derrota ante México.