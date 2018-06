Neymar: "Las lágrimas fueron de alegría"

22/06/2018 - 20:39

El delantero de la selección brasileña Neymar Jr explicó que sus "lágrimas fueron de alegría" cuando terminó el duelo ante Costa Rica que se apuntaron (2-0) con sufrimiento ya en el descuento, para seguir en el camino al "objetivo" de ganar el Mundial de Rusia 2018.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Las lágrimas fueron de alegría, de superación de dificultades, de compromiso y voluntad de ganar. Nada en mi vida fue fácil y eso no va a cambiar ahora. El sueño continúa, no el sueño, el OBJETIVO", publicó en Instagram tras la segunda jornada del Grupo E.

El '10' de la 'canarinha' puso el 2-0 ya en los últimos instantes de un partido que salvó Coutinho de nuevo, como ante Suiza, para evitar las urgencias en la pentacampeona en la última jornada. Al término del encuentro, Neymar se arrodilló en el suelo entre lágrimas. El seleccionador Tite elogió la actuación de su estrella.

"Estuvo tres meses y medio fuera (por una lesión) y jugó el partido completo. Es un ser humano, necesita tiempo para alcanzar su mejor nivel, pero antes de eso hay un equipo que necesita ser fuerte y no depender de él", afirmó, antes de referirse a un nuevo desencuentro con el VAR, que corrigió un penalti señalado sobre Neymar.

"Está claro, no está abierto a la interpretación, el toque le roba la posibilidad de que remate. Para mí es penal. No necesitamos árbitros para ganar partidos, queremos que sean justos. Deben ser justos para todos. No queremos ayuda, Brasil no necesita ayuda", finalizó.