José Enrique, operado de un "raro tumor cerebral": "Han sido las semanas más difíciles de mi vida"

23/06/2018 - 10:48

El exfutbolista español José Enrique Sánchez, que militó en equipos como el Liverpool, el RC Celta, el Villarreal o el Newcastle y que colgó las botas el año pasado en el Real Zaragoza, ha confirmado que ha sido operado de un "raro tumor cerebral" y ha explicado que estas han sido "las semanas más difíciles" de su vida.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Lo siento, no he estado disponible, han sido las semanas más difíciles de mi vida. En el lapso de un mes, me enteré de la noticia de que tengo un raro tumor cerebral y me operaron para extirparlo. Ahora ya estoy con la recuperación y muy agradecido. La vida es demasiado valiosa", señaló en la red social Instagram, acompañando el texto de la noticia publicada en el diario MARCA.

En la entrevista en el citado medio deportivo, el exdefensa valenciano, de 32 años, explicó cómo se enteró de su enfermedad, un tumor "poco habitual" y situado "detrás del ojo". "Nos encontrábamos reunidos con Chris Hughton, entrenador del Brighton al que tuve en mi etapa en el Newcastle. Aquella noche ya me empezaba a molestar la luz. Llegué al hotel y pensé que eran migrañas. Durante la noche tuve un dolor de cabeza brutal y a la mañana siguiente empecé a ver borroso. Después empecé a ver doble. Tenía los ojos abiertos y veía doble", relató.

"Tuve que ir a Urgencias y, tras nueve horas allí me hacen un TAC. Me ven neurólogos La prueba indicó que tenía una vena en la cabeza que estaba colapsada. Me mandaron al hospital St. George's de Londres de inmediato, especializado en neurología. Paso allí dos noches", continuó.

Tras ello, José Enrique fue operado en el Hospital La Fe de Valencia, y ahora tendrá que recibir radioterapia. "Sólo hay cuatro máquinas en Europa. Mis opciones son ir a Zúrich o a París. Tendré que recibir 35 sesiones. Estaré aproximadamente mes y medio fuera, aunque eso es lo de menos. Quiero ponerme bien. Me llegaron a decir que había opciones de quedarme ciego, luego recuperé la visión e incluso los médicos se sorprendieron", manifestó.

Excompañeros de José Enrique y futbolistas como Philippe Coutinho, Luis Suárez, Keylor Navas, Paulo Dybala, Federico Fazio, Pepe Reina, Alberto Zapater, Suso o Pedro López, entre otros, le han mandado fuerza y han dado las gracias al doctor Juan Antonio Simal, neurocirujano del Hospital La Fe, por su trabajo.