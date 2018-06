Achraf: "Sabemos lo que se juega España, pero vamos a luchar"

Voronezh (Rusia), 23 jun (EFE).- El lateral de la selección marroquí y del Real Madrid, Achraf Hakimi, admitió que saben que el partido en Kaliningrado es vital para España, pero que Marruecos va a luchar por su honor y afición.

En declaraciones a los periodistas antes de partir hoy hacia la citada localidad rusa, el joven defensa se mostró, asimismo, esperanzado por la llegada de Julen Lopetegui al banquillo blanco porque es un entrenador "que apuesta mucho por los jóvenes".

"Sabemos que estamos eliminados pero, bueno, vamos a intentar quedarnos con buen sabor de boca por todas las personas que nos están apoyando, no solo aquí sino en todo el mundo, he intentaremos hacerlo lo mejor posible y dar una alegría a la afición", explicó el canterano del Real Madrid.

Achraf admitió que no ha tenido la oportunidad todavía de hablar con sus compañeros de club, pero que confía en que ellos, como profesionales del fútbol, entienden que Marruecos salga el lunes a darlo todo.

"Sabemos que ellos se están jugando el poder estar en la segunda ronda, pero nosotros también no estamos jugando quedarnos con un buen sabor de boca, como he dicho antes, que también nos lo merecemos", afirmó.

"Sabemos cómo es España, es una gran selección, tiene grandes jugadores, hay selecciones que lo ponen difícil, bueno, así es el mundial. Pero España es una de las favoritas para ganar el mundial", señaló.

En cuanto a la participación de Marruecos, el lateral insistió, como sus compañeros de selección, en que "el fútbol ha sido injusto" con su equipo.

"Dos detalles malos nos han perjudicado, así es el fútbol hay que mirar hacia adelante y ya estamos pensando en el partido de España", indicó en referencia al gol encajado en el último minuto ante Irán y a la polémica sobre el mal arbitraje en la derrota frente a Portugal.

"Nosotros teníamos un objetivo, no hemos podido cumplirlo. Estamos muy orgullosos por el trabajo que hemos hecho, lo hemos dejado todo en el campo y por eso los aficionados esta con nosotros, porque saben que hemos estado y que lo hemos dejado todo por ellos y por hacer algo para su país", resaltó.

Respecto a su podría actuación en esta copa del mundo, no quiso abundar en detalles pero admitió que "no, no me esperaba jugar tan rápido un mundial"

"Pero las circunstancias se han dado y estoy muy contento y muy orgulloso de defender a mi país en este mundial y esperemos que sean muchos más", remarcó.

Achraf también repasó la actualidad del Real Madrid, elogió a Lopetegui y expresó su deseo de que finalmente Cristiano Ronaldo se quede.

"No me sorprende su nivel en esta copa del mundo porque se como es Cristiano, es el mejor del mundo en mi opinión y la verdad es que yo me alegro mucho por lo que está haciendo porque se lo merece porque es un trabajador nato y la verdad es que para mí no es una sorpresa", explicó.

"A mí, me gusta que en los equipos en que yo esté, estén los mejores jugadores y Cristiano es uno de ellos, y siendo madridista como soy desde pequeño, pues que esté en el Madrid todo el tiempo que pueda", insistió.

Sobre Lopetegui, afirmó que le beneficia que apuesta mucho por los jóvenes y por los canteranos y que ello significa un retó también para él: "Soy joven e intentaré aprender el máximo", concluyó.

Marruecos entrenó esta mañana por última vez en la ciudad rusa de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú, que ha sido su cuartel general durante todo este mundial, y viajar este mediodía rumbo a la ciudad de Kaliningrado para preparar el choque del lunes frente a España.