Mateo Kovacic confiesa que quiere marcharse del Real Madrid

Mateo Kovacic celebra un gol con el Real Madrid. Imagen: Reuters

Mateo Kovacic quiere salir del Real Madrid. El centrocampista croata quiere jugar más y a sus 24 años no se ve con el peso suficiente para ser titular en el equipo blanco. Ofertas no le van a faltar a un jugador con unas cualidades infinitas, pero la presencia de Modric, Kroos y Casemiro le dejan sin los minutos que desea.

"Me gustaría jugar más en el Madrid porque amo el fútbol y estar sobre el terreno de juego. Y sé que en el Madrid es difícil jugar de titular, especialmente porque llegué muy joven. Entiendo la situación, pero por eso mismo creo que lo mejor para mí es que me vaya a otro club donde tenga la oportunidad de jugar regularmente como titular. Es una oportunidad que creo que puedo tener y que deseo ahora mismo", ha confesado Kovacic al diario Marca.

"Creo que en el Real Madrid todos los jugadores son importantes. El problema es que para un jugador joven es difícil tener continuidad y sin esa continuidad nunca voy a poder mostrar todo mi potencial. Cuando no juego claro que no soy feliz. He disfrutado muchísimo estos tres años en el Madrid, con unos compañeros increíbles, ganando trofeos... Pero no he estado del todo feliz porque mi contribución a todo eso no ha sido la máxima y es algo que quiero cambiar", ha revelado el croata.

Kovacic lo tiene decidido y por mucho que le intente convencer Lopetegui, su nuevo técnico al que conocerá tras el Mundial, sabe que no va a contar con los minutos que desea. El joven croata ha perdido peso en la selección croata y eso es algo que quiere volver a recuperar. En este Mundial es suplente de Modric y Rakitic y podría tener sus minutos como titular en el tercer partido del grupo ante Islandia.

Esta decisión del croata de salir del conjunto blanco podría beneficiar a Dani Ceballos, uno de los grandes perjudicados de la llegada de Zidane. Ahora, su presencia en el Real Madrid podría ser mayor y sus minutos podrían tener mayor repercusión. Lopetegui le conoce de la sub-21 y sabe como juega el utrerano.