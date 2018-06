Musa: "Ante Argentina voy a marcar otros dos goles"

23/06/2018 - 16:08

El internacional nigeriano Ahmed Musa señaló que cada vez que juega contra Argentina y Leo Messi anota, y amenazó a la albiceleste con marcar "otros dos goles" como ya hiciese en el anterior partido (2-0) ante Islandia, que dio oportunidad a los de Jorge Sampaoli de seguir en la pelea por los octavos de final.

MADRID , 23 (EUROPA PRESS)

"Cada vez que juego contra Argentina, o cada vez que Messi juega contra mí, anoto. Hace cuatro años, en Brasil, cuando Messi jugaba contra mí, anoté dos goles. Cuando fui al Leicester City y jugamos contra el Barcelona y Messi también estaba en el campo, anoté otros dos goles, así que creo que en el próximo juego puede pasar cualquier cosa. Posiblemente, voy a marcar otros dos goles", aseguró Musa en la rueda de prensa previa al partido ante Argentina del próximo martes.

Además, el nigeriano mostró su felicidad al convertirse en el máximo goleador mundialista de su país con cuatro goles. "Soy bueno batiendo récords y ahora estoy feliz de ser el máximo goleador mundialista de Nigeria. No es fácil, pero tengo que agradecer a mi entrenador su apoyo, porque si no creyera en mí no me pondría en el campo", señaló.

Por último, arengó a su equipo y afición para ganar el último partido de la fase de grupos ante los argentinos, que les daría acceso a los octavos de final. "Sabemos la importancia del último juego, es ganar o morir. Tenemos que ganar, no podemos darnos el lujo de perder. Vamos a trabajar muy duro", finalizó.