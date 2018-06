Miranchuk: "Uruguay no nos separará de nuestro juego"

23/06/2018 - 16:31

El internacional ruso Aleksey Miranchuk ha asegurado que Uruguay no les "apartará" de su juego, a pesar de que tienen "buenos goleadores", y que él está "listo para jugar" el tercer encuentro después de ser suplente en los dos partidos anteriores ante Arabia Saudí y Egipto.

MADRID , 23 (EUROPA PRESS)

Rusia se jugará el primer puesto ante los 'charrúas' y tratarán de ser el primer equipo en marcarles gol en el Mundial. "Uruguay es un equipo peligroso, tienen buenos goleadores. Pero no nos apartará de nuestro juego", declaró en la rueda de prensa previa al partido ante Uruguay el próximo lunes.

Por último, habló de su situación en el equipo como suplente. "No sé qué es más difícil, jugar o estar en la banca. En la banca te preocupas, pero en el campo no hay tiempo para eso. Estoy listo para jugar. En un equipo hay 23 jugadores, no 11. Estoy esperando mi oportunidad", finalizó.