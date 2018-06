Mundial 2018 | Sampaoli y los problemas futbolísticos de Argentina en el Mundial de Rusia

Messi necesita tener jugadores de calidad por detrás suya

Argentina tiene un problema si Caballero es su portero titular

Jorge Sampaoli es el máximo responsable de la crisis futbolística que vive la selección argentina en el Mundial. El entrenador no da con la tecla y no encuentra a nadie que se asocie de verdad con Leo Messi, la gran estrella y el mejor jugador del mundo. Argentina se la juega el martes ante Nigeria y necesita, además de un favor de Croacia, goles.

El seleccionador argentino ha cometido varios errores de bulto en este Mundial. Argentina no tiene fútbol y eso es en parte por el centro del campo formado por un doble pivote con Mascherano-Biglia (en el primer partido) y Mascherano-Enzo Pérez (en el segundo ante Croacia), que además de no tener fútbol no tiene gol.

Messi necesita tener por detrás a jugadores de calidad y que le sepan entregar un balón en condiciones, es decir, que pueda darse la vuelta y encarar con espacio, como en el Barcelona hacen Busquets, Rakitic o Iniesta. Algo que no pasa con Mascherano y Biglia o Pérez. Cuando recibe Messi lo hace con uno o dos jugadores pegados a su espalda, y así es difícil crear jugadas.

Para solucionar los problemas pasados ante Islandia o Croacia, Sampaoli tiene a dos jugadores que pueden ayudar y conectar con Messi, como son Banega y Lo Celso, pero parece que no quiere contar con ellos. Ambos son jugadores de toque y son piezas claves en Sevilla y PSG. Tienen más calidad y gol que Mascherano y Biglia o Pérez.

Por otro lado está el tema de la portería. Es cierto que Argentina no se caracteriza por sacar porteros de calidad, pero que el titular sea Caballero, de 36 años, que se fue a ser suplente a la Premier hace cuatro años, es un insulto para el resto de porteros.

El futuro de Argentina en este Mundial pasa por las decisiones que pueda tomar Sampaoli ante Nigeria. El argentino no puede fallar más y necesita sacar una alineación que tenga gol. Si repite con lo mismo, Argentina no pasará a la siguiente ronda. Necesita cambios urgentes.