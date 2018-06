Pogba: "Podría ser mi último Mundial; soy realista, no sabemos si me llamarán"

24/06/2018 - 14:06

El internacional francés Paul Pogba ha asegurado este domingo que el de Rusia podría ser su "último" Mundial, pero que espera que su nivel le permita jugar otro torneo en cuatro años.

ISTRA (RUSIA), 24 (Reuters/EP)

"Podría ser mi último Mundial", indicó el centrocampista del Manchester United, de 25 años, en una conferencia de prensa antes del partido final del Grupo C del martes contra Dinamarca.

Francia ya está clasificada a los octavos de final y se asegurará el primer puesto si evita una derrota.

"Soy realista, no sabemos si me llamarán, quizás otros jugadores serán mejores que yo", sostuvo Pogba. "Espero jugar más. Ya he tenido la oportunidad de jugar dos, algunos solo pueden soñar con jugar uno", concluyó.