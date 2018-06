Mascherano: "Somos los subcampeones del mundo y en algún momento lo tendremos que demostrar"

24/06/2018 - 16:55

El internacional Javier Mascherano ha asegurado que, como actuales subcampeones del mundo, en algún momento lo tienen "que demostrar", y esa oportunidad llegará este martes en el último partido de la fase de grupos del Mundial ante Nigeria, además de afirmar que el "ruido" que hay alrededor de la participación de la albiceleste "no ayuda" y que la relación con el seleccionador Jorge Sampaoli es "totalmente normal".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Nos guste o no, somos los subcampeones del mundo, y en algún momento lo tenemos que demostrar. Creo que se hace poniendo todo lo mejor, brindándose hacia el colectivo y diciendo lo que uno piensa; si nos quedamos con cosas vamos a llegar al partido con muchas inseguridades, y lo que menos necesita esta selección son inseguridades. Necesitamos certezas, que los once que salgan tengan las cosas muy claras y que el resto lo tenga más claro aún", señaló en rueda de prensa.

El exbarcelonista reconoció que tuvieron una reunión con el cuerpo técnico para "poner cada uno un granito de arena para salir de esta situación" y lograr clasificarse. "Este ruido no nos ayuda", dijo. "Somos conscientes de todo el ruido que hay; lamentablemente, no nos ayuda nada, sobre todo cuando ese ruido tiene que ver con diferencias y no llama a la unidad. Somos un grupo que trata de centrarse en lo que puede controlar, y hoy en día lo que podemos controlar es salir el martes a ganar el partido", indicó.

A pesar de que tendrán que "ver de reojo lo que está pasando en el otro partido" entre Croacia e Islandia, el centrocampista se muestra confiado en sus posibilidades. "Yo creo y seguiré creyendo hasta el último día, porque muchos de estos chicos son los que me han llevado a jugar tres finales", apuntó.

"Tenemos la fe de que el equipo, en otras situaciones, ha podido revertir esta situación. Es fundamental la unión entre nosotros, esperando que cada uno pueda dar lo mejor de sí", añadió.

Además, hizo autocrítica después del empate ante Islandia (1-1) y la derrota ante Croacia (0-3). "En la situación que estamos, se hicieron algunas cosas mal, no nos vamos a mentir a nosotros mismos. La situación es compleja y somos responsables de eso", aclaró.

Incidió además en lo ocurrido en el duelo ante los balcánicos. "En los últimos 30 minutos el equipo se descompuso totalmente. La imagen no fue buena, quedas muy tocado. El resultado entre Nigeria e Islandia fue el mejor que nos podía pasar, y eso te da la posibilidad de volver a engancharte y de ver que el destino te está dando una oportunidad más. Nosotros como equipo tenemos que cambiar en el funcionamiento", resaltó.

"LA RELACIÓN CON SAMPAOLI ES TOTALMENTE NORMAL"

En otro orden de cosas, Mascherano desmintió una mala relación con el seleccionador Jorge Sampaoli. "La relación con el técnico es totalmente normal. Cuando nosotros sentimos una incomodidad, se la planteamos, no somos unos hipócritas", manifestó, antes de reconocer que intercambian opiniones con el preparador de la albiceleste.

"Los mejores entrenadores del mundo también piden opinión al jugador, porque el jugador es el que termina tomando las decisiones. El entrenador te da las herramientas, pero tú decides cuál es la mejor opción, y para eso tienes que estar cómodo", apuntó.

En este sentido, rechazó la idea de que sea Leo Messi el que decida quién va a la selección. "¿Que quién arma el equipo? Han pasado en los últimos diez años ocho entrenadores, preguntádselo. Todos los que se fueron, ¿qué dijeron? Nada. Se le ha puesto ese mote a esta generación, no entiendo por qué", subrayó.

Por último, Mascherano no quiso responsabilizar a nadie en concreto de lo ocurrido hasta ahora. "Errores cometemos todos, y lo que pasó con Willy -Caballero- es una fatalidad. Nosotros no vamos a estar apuntándonos y echándonos la culpa. Sufrimos todos y disfrutamos todos. Achacar todo al factor emocional... No va por ahí la cosa. Que el equipo pierda la estructura y la forma es lo que duele", finalizó.

LUCAS BIGLIA: "HEMOS HECHO AUTOCRÍTICA"

Por su parte, el mediocentro Lucas Biglia ha confesado que el equipo ha hecho "autocrítica" tras el choque ante los croatas, pero destacó que no todo está siendo negro en la participación argentina en el Mundial. "Hemos hecho autocrítica", señaló. "No todo es negativo; el segundo tiempo contra Islandia fue positivo. El partido contra Croacia, hasta el primer gol, estaba controlado", indicó.

"Siempre hay cosas para mejorar, si no no estaríamos en la situación que estamos. Apareció una nueva oportunidad y es una oportunidad muy linda para intentar revertir esto", continuó, antes de afirmar que deben "dejar de cargar siempre sobre la misma mochila y asumir el peso cada uno", en relación a Leo Messi.