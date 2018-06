Previa del España - Marruecos

24/06/2018 - 20:02

España busca los octavos ante un rival relajado Los de Hierro deben evitar la derrota ante una Marruecos eliminada para superar la fase de grupos y no depender del Portugal-Irán

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La selección española intentará certificar su pase a los octavos de final del Mundial de Rusia sin sustos ni complicaciones, objetivo para el que depende de sí misma y que para cumplir únicamente deben evitar la derrota este lunes en el Arena Baltika de Kaliningrado (20.00 horas/Telecinco) a una Marruecos peligrosa porque jugar ya sin presión por estar eliminada.

El combinado nacional llega a la jornada final del Grupo B bien colocada con cuatro puntos y sabedora de que el billete a un primer cruce ante la anfitriona Rusia o la dura Uruguay pasa por sus manos. Las cuentas son claras: el triunfo y el empate lo garantizan y la derrota lo dejaría todo en manos del duelo a la misma hora entre Portugal e Irán.

España afrontará el partido ante los de Hervé Renard en cabeza de su grupo empatada con la actual campeona de Europa, y con uno de ventaja sobre los de Carlos Queiroz que necesitan sí o sí el triunfo para estar entre las 16 mejores. Si salta esta sorpresa o hay empate, los de Fernando Hierro serán primeros ganando, mientras que si los 'tugas' cumplen, el 'goal-average' general podría decidir. Ser primero o segundo, más allá del cruce de octavos, definiría ir por el camino de Croacia o por el de Francia o Argentina en los cuartos.

Matemáticas futuras aparte, la triple campeona de Europa no puede fallar en un partido con 'trampa' porque Marruecos ya avisó de su peligro en la derrota ante Portugal y, sin presión sobre sus hombros, podría jugar más suelta en busca de despedirse con un triunfo que ponga fin a la racha de 22 partidos invicto de los españoles, menos sólidos e incisivos en su segundo partido que en el estreno.

A la selección española le costó mucho sacar adelante el cerrojo que le planteó Irán, un rival que defensivamente demostró estar muy bien trabajado y con las cosas muy claras, que apenas concedió ocasiones y que sólo permitió el gol de Diego Costa en una jugada de carambola que no escondió la falta de fluidez en una circulación que debería encontrar más espacios este lunes, aunque la preocupación puede ser el estado del terreno de juego del escenario, que ha provocado incluso que la FIFA, para preservarlo, haya prohibido que ninguno de los dos equipos pueda entrenar en él en la víspera. Fernando Hierro, aseguró en la previa sin embargo, que no habrá problemas con el césped.

Para sacar la victoria, Hierro podría introducir cambios de cara a refrescar un once muy definido, pero donde algunos jugadores no estuvieron a su mejor nivel, aunque el seleccionador, con el caso de David de Gea tras su fallo ante Portugal, ya dejó claro que su confianza sobre sus futbolistas, aunque dotar de energía renovada podría ser necesario.

Atrás no se presumen variaciones, aunque será necesario que los dos laterales, Dani Carvajal y Jordi Alba, tengan más protagonismo ofensivo, sobre todo el primero al que se le notó un tanto la falta de ritmo tras casi un mes sin jugar desde su lesión en la final de la Liga de Campeones del pasado 26 de mayo.

Es en el centro del campo donde se podrían esperar novedades en casi todas las líneas salvo por un Isco que ha sido el más regular en los dos encuentros. Koke, un Thiago que ha jugado poco, Marco Asensio y el inédito Saúl Ñíguez aspiran a salir de inicio en lugar de Iniesta, Silva, Lucas Vázquez o incluso un Busquets apercibido, mientras que Diego Costa, autor de tres goles, debería seguir cerrando el paso a Iago Aspas y Rodrigo Moreno.

Por su parte, Marruecos saltará al campo dispuesto a no marcharse de vacío de Rusia, a donde llegó tras un año sin perder un partido, racha que se quebró por una jugada de mala suerte ante Irán en el descuento de la segunda parte y que terminó por lastrar a un equipo cuyas buenas sensaciones y dominio ante Portugal no tuvieron premio por su falta de puntería y un despiste fatal en un marcaje en un saque de esquina ante Cristiano Ronaldo.

El francés Hervé Renard no prepara excesivos cambios en su once para complicarle la vida a España en un partido donde intentará contrarrestar la mayor posesión de balón que seguramente tendrán los de Fernando Hierro después de haber tenido que llevar el control en los dos partidos anteriores. Ziyech y Amrabat serán las principales amenazas de un rival al que la selección no se mide desde hace 57 años, cuando le derrotó por 3-2 y 0-1 en la repesca de la fase de clasificación para el Mundial de Chile de 1962.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: De Gea; Carvajal, Ramos, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Thiago; Koke, Isco, Silva; y Diego Costa.

MARRUECOS: Munir; Dirar, Benatia, Da Costa, Achraf; Belhanda, El Ahmadi, Boussoufa, Amrabat, Boutaib y Ziyech.

--ÁRBITRO: Ravshan Irmatov (UZB).

--ESTADIO: Arena Baltika de Kaliningrado.

--HORA: 20.00/Telecinco.