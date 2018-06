La revelación de Di María: "El Real Madrid no quiso que jugara la final del Mundial; querían venderme para fichar a James"

Según Di María, el Real Madrid no quiso que jugara para así evitar una lesión

Ángel di María celebra un gol con Argentina. Imagen: Reuters

Ángel di María fue el gran ausente de la final del Mundial de 2014 que Argentina perdió ante Alemania. El 'fideo' no jugó por lesión y no pudo ayudar a su selección a ganar una Copa del Mundo que la albiceleste no gana desde el año 1986.

En una entrevista a 'The Players Tribune', el exjugador del Real Madrid explicó los motivos por los que el equipo blanco no quiso que jugara la final del Mundial de Brasil 2014. "Si me rompo, déjenme que me siga rompiendo. No me importa. Sólo quiero estar para jugar".

Después apareció el médico con una carta del Real Madrid. "Ángel, mira, este papel viene del Real Madrid. Dicen que no estás en condiciones de jugar. Y nos están forzando a que no te dejemos jugar hoy", le expresó el médico.

"Inmediatamente entendí lo que estaba pasando. Todos habían escuchado los rumores de que el Real quería comprar a James Rodríguez después del Mundial, y yo sabía que me querían vender para hacerle lugar a él. Así que no querían que su jugador se rompiera antes de venderlo. Era así de sencillo. Ese es el negocio del fútbol que la gente no siempre ve", reconoció el jugador.

"Le pedí a Daniel (el médico) que me diera la carta. Ni siquiera la abrí. Solamente la rompí en pedacitos y le dije tírala. El único que decide acá, soy yo", reveló Di María.