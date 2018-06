El gran día de Essam El Hadary, el abuelo del Mundial que vino de la 'aldea de las sandías'

Ha debutado en un Mundial con 45 años de edad, siendo el más mayor

Cuando jugó su primer partido, algunos compañeros ni habían nacido

En su pueblo, Kafr Al Bateekh, es costumbre comer multitud de sandías

Foto: Reuters.

¿Imaginan parar un penalti con 45 años de edad en el debut de un Mundial? Pues el cancerbero de Egipto, Essam El Hadary (15 de enero de 1973), lo consiguió. Fue titular, capitán y héroe ante Arabia Saudí a sus 45 años y 5 meses, siendo así el futbolista más veterano en jugar una Copa del Mundo.

El cancerbero ha batido la marca del colombiano Faryd Mondragón en el Mundial de Brasil 2014 (43 años). Uno de sus secretos tiene su origen en las sandías. Y es que en su pueblo (Kafr Al Bateekh), cuyo significado es "la aldea de las sandías", las alegrías suelen celebrarse comiendo esta fruta. Desde la provincia costera de Damietta no se cansan de ver a su paisano subido en las porterías festejando los triunfos con una sandía entre las manos.

El guardameta del Al-Taawoun FC de la Primera de Arabia Saudí no había jugado ningún Mundial: fue suplente en los dos primeros envites (ante Rusia y Uruguay) y Egipto no competía en una Copa del Mundo desde Italia 1990. Pero ante Arabia Saudí le llegó su gran oportunidad y no la desaprovechó parando un penalti.

Esta hazaña no es fruto de la casualidad. El futbolista Didier Drogba reconoció en varias ocasiones que el portero de Egipto ha sido el rival más duro al que se ha enfrentado en un partido. De hecho, Essam fue el gran héroe de la tanda de penaltis del Egipto-Costa de Marfil en la Copa de África de 2006 que le dio el título a su país.

El Hadary ha ganado más de 20 trofeos en el continente africano. Especialmente destacan sus nueve ligas en Egipto, cuatro Champions League Africa y otras cuatro Copa Africa de Naciones (1998, 2006, 2008 y 2010).

Si sigue seis años más: otro récord

Hasta la fecha, el jugador más veterano en retirarse fue el inglés Stanley Matthews con 51 años. El portero egipcio tendría que 'aguantar' seis más para poder superarle y convertirse así en el jugador más veterano de la historia. Por surrealista que parezca, cuando El Hadary jugaba su primer partido con Egipto su compañero de equipo Ramadán Sobhhi -jugador más joven de la plantilla con 21 años- no había nacido. Todo este contexto alzan la gran gesta del que ya es 'el abuelo del Mundial'.