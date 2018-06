¿Quiénes son los grandes ausentes en la tabla de goleadores del Mundial de Rusia?

Messi, Lewandowski, Gabriel Jesús y Werner siguen sin marcar en Rusia

Messi lamenta ante Islandia su fallo desde el punto de penalti. Imagen: Reuters

Los grandes goleadores no están fallando a su cita con el gol en el Mundial de Rusia. Hombres como Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Edinson Cavani, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Sergio Agüero, Radamel Falcao o Neymar ya han marcado, así que la presión la tienen otros jugadores.

En cambio, Leo Messi, el goleador al que más se esperaba junto con Cristiano Ronaldo antes del comienzo del Mundial, no ha conseguido anotar en los dos encuentros que su selección ha disputado (1-1 ante Islandia y 0-3 ante Croacia). El argentino podría irse del Mundial sin marcar y en estos momentos lleva seis encuentros sin anotar en una Copa del Mundo.

Tras Messi, el delantero que más sorprende que no haya marcado gol es Robert Lewandowski. El polaco no ha visto puerta ante Senegal y Colombia y no sido importante para su selección. Polonia solo ha anotado un gol, el de Krychowiak ante Japón.

Por detrás de Messi y Lewandowski quedan delanteros como Gabriel Jesús o Werner. El brasileño, titular en los dos partidos, ha visto como Coutinho, con dos, y Neymar, con uno, han marcado para Brasil. La canarinha espera más goles y buena parte de culpa la tiene el ariete 'skyblue'. Werner es un caso parecido a Gabriel Jesús. Sin sus goles, gente como Reus o Kroos han tenido que tirar del carro teutón.