Sampaoli: "Estoy seguro de que ante Nigeria se verá la mejor versión de Argentina"

25/06/2018 - 20:38

El seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, se mostró confiado que en el duelo ante Nigeria de este martes, decisivo para sus aspiraciones en el Mundial de Rusia, se verá "la mejor versión" de su equipo para el que "empieza" ahora el verdadero torneo.

MOSCÚ, 25 (Reuters/EP)

"Estoy seguro de que contra Nigeria van a ver la mejor versión de Argentina en este Mundial. Va a ser el día para establecer el nivel individual y colectivo para pasar. El martes empieza el Mundial para nosotros, con cinco partidos como meta para llegar a la final", aseguró Sampaoli en rueda de prensa.

El técnico de la albiceleste envió un mensaje a sus jugadores. "Al jugador que le toque, va a tener que dejar hasta la última gota de transpiración para que Argentina pase a la siguiente fase. No tenemos otra alternativa y estoy seguro de que va a pasar eso. Contra Nigeria debemos jugar con el corazón", remarcó.

Sampaoli se negó a adelantar el once titular, pero todo hace indicar que hará cambios y que jugarían Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Enzo Pérez, Javier Mascherano, Éver Banega; Lionel Messi, Ángel Di María; Gonzalo Higuaín.

El exentrenador del Sevilla también habló de las versiones de los últimos días respecto a una ruptura en la relación con los principales referentes del plantel. "Con respecto a la semana, fue difícil después de una derrota que te golpea porque te pone en el compromiso de ganar y depender de un resultado. Y no puedo declarar sobre cosas que no conozco o no existen (...) Si pierdes un partido te hacen sentir un delincuente en el mundo virtual (de las redes sociales)", explicó.

"Si jugaran los 'históricos', la explicación sería que es un momento muy delicado en el cual llegamos a este partido, por lo que sería más lógico que lo afronten jugadores que tienen experiencia en este tipo de competencia, por un aspecto histórico, posicional o desde que no tengan ningún tipo de merma de rendimiento para afrontar dicho desafío", subrayó Sampaoli en relación a la posible entrada de Rojo, Banega, Di María o Higuaín.