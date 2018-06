Brian Idowu (Nigeria): "Nuestro objetivo es que sea el último partido de Messi en el Mundial"

25/06/2018 - 21:28

El futbolista nigeriano Brian Idowu declaró este lunes que el "objetivo" en el encuentro que les enfrente a Argentina es que sea "el último partido" de Leo Messi en el Mundial de Rusia, mientras que el seleccionador nigeriano, Gernot Rohr, aseguró que los suyos no tienen que tener "piedad" sea cual sea el rival.

SAN PETERSBURGO (RUSIA), 25 (Reuters/EP)

"Nunca pensé en si puede ser el último Mundial de Messi, pero ese será nuestro objetivo principal: hacer del partido el último de Messi en el Mundial. Aunque nos encante verle jugar, sólo hay una opción y tiene que ser que él juegue su último partido aquí en San Petersburgo", afirmó Idowu en rueda de prensa.

El defensa agregó que Nigeria tendrá que ser muy cuidadoso para no conceder faltas cerca de su área para que Messi no tenga opciones de marcar. "Lo más importante es no cometer faltas estúpidas cerca del área. Vamos a ser agresivos, pero evitando faltas innecesarias", señaló.

Por su parte, el seleccionador de Nigeria, Gernot Rohr, dejó claro que está concentrado en el choque y no en Messi. "Amamos a este gran jugador que es Messi, todos le adoran. Pero la pregunta para nosotros no es si será su último Mundial. No estamos aquí para verle jugar, estamos aquí para sacar un resultado", indicó.

El entrenador apuntó que no tienen que tener "piedad" sea cual sea el rival. "Somos profesionales y tenemos que defender los colores de Nigeria. En el fútbol no hay piedad, no hay lástima. Todos quieren ganar", añadió.

Rohr también se mostró preocupado de que su equipo haya tenido un día menos para prepararse que Argentina. "Sabemos que esta será una batalla difícil. Ellos tienen que ganar y tal vez un empate puede ser suficiente para nosotros, pero no es seguro. También queremos ganar, por lo que podría ser un partido espectacular", sentenció.