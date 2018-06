Colecta en Kosovo para pagar las multas de la FIFA a Xhaka y Shaqiri por sus celebraciones políticas

Un ministro kosovar dona la totalidad de su salario mensual

Imagen: Reuters

El Comité de Disciplina de la FIFA ha multado a los jugadores suizos Xhaka, Shaqiri y Lichtsteiner con 10.000 (unos 8.600 euros), 10.000 y 5.000 francos suizos y advertencias por infringir el artículo 57 por comportamiento antideportivo contrario a los principios del juego limpio durante la celebración de los goles en el partido contra Serbia durante la segunda jornada del Mundial de Rusia.

Xhaka y Shaqiri, con orígenes kosovares, festejaron sus respectivos goles uniendo sus pulgares imitando con sus manos la forma del águila bicéfala que es el símbolo de unión de las poblaciones albanesas de los Balcanes. Lichtsteiner no tiene lazos con Kosovo, pero imitó el gesto en las celebraciones de gol de sus compañeros. En Serbia, ese gesto se considera desafiante y de fuerte carga política. Belgrado no reconoce la independencia de su antigua provincia de mayoría albanesa.

Ante esto, los kosovares han salido a la palestra para organizar una colecta en Kosovo organizada por una página web (www.gofundme.com/xhaka-shaqiri-and-lichtsteiner). En la mañana del martes se reunieron casi 12.000 euros, menos de 24 horas después del lanzamiento de la iniciativa.

El ministro kosovar de Comercio e Industria, Bajram Hasani, anunció que donaba 1.500 euros, la totalidad de su salario mensual. "Han sido castigados únicamente porque no han olvidado sus raíces, no han olvidado de dónde vienen", destacó el ministro, citado por la prensa local. "El dinero no puede pagar la alegría que Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri nos han aportado celebrando con el signo del águila sus tantos en el Suiza-Serbia", afirmó.