Tebas: "Me sorprendió la destitución de Lopetegui, pero no puedo opinar sobre si ha afectado"

26/06/2018 - 15:41

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó este martes que le "sorprendió" la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador nacional de fútbol, aunque admitió que no tiene elementos de juicio para valorar si ésta ha "afectado" al rendimiento de la selección española en el Mundial de Rusia.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"¿Lopetegui? Me sorprendió la destitución, pero no puedo opinar si le ha afectado a la selección. Cuando se toman estas decisiones hay que reflexionar e imagino que, si la tomas, tienes todos los datos para imaginar que no iba a afectar", señaló en el Consejo Superior de Deportes (CSD) tras asistir a la toma de posesión de María José Rienda como secretaria de Estado para el Deporte.

No obstante, para Javier Tebas el Mundial para España "empieza ahora" con la disputa de los octavos de final, el próximo domingo contra la anfitriona Rusia. "Estoy esperanzado. ¿El VAR? Ha funcionado en muchos sitios, pero aquí tenemos la costumbre de recordar cuando no lo ha hecho. Para muchos es una sorpresa porque no lo conocían. Se nota que los compañeros han hecho el curso y lo están explicando bien. Les vamos a dar el título", apuntó sobre las charlas en LaLiga para la prensa.

Respecto a la fecha de la disputa de la Supercopa de España, el presidente de la patronal señaló que está en conversaciones con los dos clubes. "Hablo con el Barcelona y el Sevilla. Tenemos el calendario puesto y creo que la única solución es jugarla a partido único. LaLiga es un invitado en esta fiesta, pero no podemos ser los 'paganini'", destacó.

Asimismo, reiteró que sus relaciones con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, no son las mejores, aunque aclaró que la Federación "no es Rubiales ni LaLiga es Javier Tebas". "Seguimos trabajando. En algún tema está más parado, pero seguimos trabajando en la misma línea. Lo importante es que hay diálogo entre las instituciones, y si personalmente no te llevas bien, qué le vas a hacer ...", subrayó.

Por otro lado, se declaró orgulloso de la "óptima salud económica" de la que disfruta el fútbol, ya que no hay abiertos expediente alguno ni deudas contraídas con los jugadores que hagan peligrar a algún club con el descenso administrativo. "El Córdoba tiene un expediente, pero, con los datos que tenemos no va a descender, pero sí a tener una importante multa", explicó.

Acerca de la petición remitida por la RFEF al CSD para que los encuentros no se disputen antes de las 19:30 horas en el caso de intenso calor, comparó la situación con el Mundial de Rusia. "Estamos viendo en el Mundial partidos que se juegan a 31 ó 32 grados. Es un tema de hidratación. Si no el Tour o la Vuelta no podrían disputarse. No hay que poner una norma general. Nosotros retrasamos el Sevilla-Eibar a finales de octubre. Tenemos que ser realistas, pero espero que me den explicaciones más profundas", invitó.