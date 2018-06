Cuadrado pide estar "bien colocados" en defensa para intentar ganar a un "gran equipo" como Senegal

26/06/2018 - 16:48

El centrocampista colombiano Juan Guillermo Cuadrado aseguró que este jueves ante Senegal, "un gran equipo" y ante el que deben estar "muy atentos", lo principal será que estén "bien colocados" en su zona defensiva.

KAZÁN (RUSIA), 26 (Reuters/EP)

"Es muy importante estar bien parados atrás. Todo parte desde allí. Si estamos bien parados en cualquier momento podremos hacerle daño a cualquier selección", dijo este martes en rueda de prensa Cuadrado, quien tuvo una destacada actuación y anotó en la goleada 3-0 sobre Polonia.

Para el jugador de la Juventus, "después de un partido tan importante como contra Polonia", deben afrontar el decisivo ante Senegal "con la misma responsabilidad, ganas y carácter". "Ahora les estamos estudiando, son jugadores muy fuertes y rápidos", agregó de sus rivales.

"Senegal me parece un gran equipo, debemos estar muy atentos, tienen grandes jugadores que están en ligas importantes, que le dan un plus a su selección y no sólo corren, son técnicamente bien dotados. Hay que pensar en nuestras virtudes y en cómo hacerles daño", remarcó Cuadrado.