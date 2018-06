Shin Tae-Yong (Corea): "No tuvimos tiempo para prepararnos"

26/06/2018 - 18:51

KAZÁN (RUSIA), 26 (DPA/EP) El seleccionador surcoreano de fútbol, Shin Tae-Yong, se ha quejado de la falta de "tiempo" que ha tenido su escuadra para preparar el último partido de la fase de grupos ante Alemania, la actual campeona del mundo.

"No tuvimos suficiente tiempo para prepararnos estratégicamente para un partido como el que tenemos ante Alemania", declaró en la rueda de prensa previa al partido del miércoles en el Kazán Arena.

Corea del Sur disputó su último partido ante México el pasado sábado en el Rostov Arena. Después, regresó al campo base en San Petersburgo para volver a tomar un avión el lunes dirección Kazán. Será en la ciudad del Tartaristán donde se enfrentará a Alemania el miércoles; varios viajes de gran distancia en pocos días.

Sobre su siguiente rival, argumentó que "es más fuerte" y que no les será fácil superar "ese muro". Alemania, además, está obligada a ganar para depender de sí mismos y no depender de que México gane a Suecia. Esto es una complicación añadida para Corea. "Nosotros no hemos tenido buenos resultados y Alemania no ha jugado como esperaba tampoco. Será un rival más duro de lo que habría sido en otras circunstancias", argumentó Shin.

"A Alemania la analizamos desde el sorteo, y sabíamos que los jugadores cambiarían en función de cada partido, pero la situación tampoco es la esperada", avisó el técnico, que tiene al español Toni Grande como segundo de abordo.

Por último, Shin Tae Yong se lamentó de que solo tenían "un uno por ciento de esperanza", pero que a la vez intentarán aprovechar su oportunidad. "Nuestro equipo ha mejorado, pero también hemos tenido lesiones e imprevistos", apuntó con pesar el técnico de 49 años.