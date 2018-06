La Federación Madrileña hará electros gratuitos a jugadores federados

Madrid, 27 jun (EFE).- La Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) incluirá desde la próxima temporada un electrocardiograma en el reconocimiento médico de los jugadores federados de forma gratuita, ya que los costes los asumirá el organismo, que también desplazará unidades móviles a los campos de los clubes que lo soliciten.

La previsión de la RFFM, que es la primera territorial que implanta un programa de este tipo, es que 60.000 jugadores se sometan a estas pruebas que llevará a cabo con la Mutualidad de Futbolistas, con la posibilidad de hacer más de 600 reconocimientos al día.

El proyecto "Un electo por cada federado" supondrá un coste de unos 500.000 euros, de los que la RFFM asumirá 363.000? y la Mutualidad aportará la equipación, el personal y las diez unidades móviles que se trasladarán a distintas delegaciones zonales y también a los clubes.

"Es un proyecto ambicioso de la junta directiva y va a ser un esfuerzo económico, pero es una inversión en salud. El médico a la carta y el médico a la puerta", dijo el presidente de la RFFM, Francisco Díez, que recordó que este año fallecieron por muerte súbita un centenar de deportistas en España, veinte futbolistas.

El doctor Javier Olías, jefe de cardiología de la Mutualidad de Madrid, explicó la forma en la que se harán los nuevos exámenes, también para árbitros y entrenadores, con pruebas diferenciadas según menores o mayores de 35 años, "para detectar cardiopatías congénitas responsables de la muerte súbita".

"En España se producen 30.000 muertes súbitas al año y con un reconocimiento previo se pueden detectar patologías en 1 por cada 300", indicó Olías que será uno de los cardiólogos que revisará los resultados para confirmar que son adecuados para la práctica deportiva.

Junto a este proyecto, la RFFM presentó también "El portal del federado", una iniciativa que ya tienen otras territoriales como la Catalana y la Cántabra, que permitirá "crecer en gestión" y ayudar a las entidades y a los clubes en diversos aspectos, incluidos los jurídicos.

Así lo explicó Paco Díez quien, tras 17 meses en la presidencia, se refirió al reparto equilibrado de los ingresos que genere la federación, al ya hecho del dinero de los derechos televisivos del fútbol profesional, junto a la partida para formación (más de quinientos mil euros) y el campus solidario para niños de toda España que ya ha empezado.

La RFFM presentó también su nueva sede de Madrid, tras acordar el alquiler del local con LaLiga que hasta hace meses tuvo ahí su sede, ya que el edificio donde estaba antes no cumplía las condiciones para seguir en él, según explicó el presidente Paco Díez.

"He ido a muchas puertas del fútbol nacional. En la Federación me dijeron que no había sitio. La Comunidad de Madrid nos daba un sitio insuficiente y el Ayuntamiento no contesta. En una entrevista con Javier Tebas me ofreció un acuerdo de alquiler y estaremos aquí hasta finales de año", concluyó.