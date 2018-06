Ángel Torres: "De Tomás es buen delantero, pero buscamos otra cosa distinta"

Getafe (Madrid), 27 jun (EFE).- Ángel Torres, presidente del Getafe, dijo este miércoles que el futbolista del Real Madrid Raúl de Tomás es "un buen delantero", aunque cerró el rumor que lo situaba en la órbita del conjunto azulón al apuntar que buscan "otra cosa distinta".

"Raúl de Tomas es un buen delantero, ha hecho buen año en el Rayo, también lo hizo antes en el Valladolid, pero buscamos otra cosa distinta. Con José Bordalás (entrenador del Getafe) tenemos que tener claro lo que queremos", dijo Torres.

Para la próxima temporada, el Getafe ya cuenta para su punta de ataque con Jorge Molina y Ángel Rodríguez, que siguen con contrato, y Jaime Mata y Sergi Guardiola, que se incorporan como nuevos refuerzos.

"Nos falta un delantero que ha pedido el entrenador, y a que nosotros nos gusta también, y trataremos de traerlo. Entonces podría salir alguno de los que tenemos, pero si pagan la cláusula, porque a mi no me importa tener cinco delanteros", confesó Torres, tras el acto de presentación de las camisetas del equipo para la próxima temporada.

El presidente del Getafe habló sobre el veterano delantero Jorge Molina, de 36 años, con el que sigue contando para el próximo curso.

"Jorge Molina no se traspasa, es patrimonio del Getafe. En la vida hay que ser agradecido y ha demostrado su comportamiento y su honradez. Me costó mucho traerlo y quiero disfrutarlo hasta el último minuto. Salvo que lo pida, no se irá. He visto que muchos equipos lo piden, pero no está en el mercado", apuntó.

Por último, Ángel Torres dijo que el delantero croata Karlo Butic, del Torino, no es uno de los posibles refuerzos del club para la próxima temporada como apuntaban algunos rumores.

"Butic no está en la lista", sentenció Torres, que sí reconoció el interés por el centrocampista del Huesca Gonzalo Melero.

"Por Melero hemos hecho una propuesta y espero que de aquí al viernes haya respuesta. No hay más tiempo, si no buscaremos otras opciones. Lo tenemos claro", concluyó.