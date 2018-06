El Getafe se marca como objetivo llegar a los 13.000 abonados

Getafe (Madrid), 27 jun (EFE).- Ángel Torres, presidente del Getafe, dijo este miércoles que se han marcado como objetivo para la próxima temporada alcanzar los trece mil abonados, una cifra que esperan alcanzar antes de empezar el campeonato liguero en la tercera semana de agosto.

"Nos hemos marcado el récord de abonados en 13.000. Vamos por ocho mil y pico. Nos quedan unos días para las renovaciones y luego haremos otros mil más para la gente que estaba en la lista de espera", dijo Torres, tras presentar las equipaciones con las que jugarán los futbolistas la próxima temporada.

La pasada campaña, el Getafe se quedó cerca de los doce mil abonados, una cifra que esperan superar y que se alcanzó por la ilusión que despertó el equipo de José Bordalás tras el ascenso a Primera.

"Hace cuatro o cinco años estaba el campo vacío y nos daban palos. Ahora todo lo contrario porque se está trabajando bien", dijo el presidente, muy optimista con la plantilla que están haciendo.

"Tendremos un equipazo, lo que no garantiza mejorar lo del año pasado, aunque estamos cumpliendo las peticiones del entrenador. Me dio una lista de veinte refuerzos y vendrán unos diez u once", concluyó.