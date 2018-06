El origen del famoso cántico de Islandia: el modesto Motherwell escocés

Los seguidores de Stjarnan se enamoraron de la celebración del equipo de Escocia

La selección islandesa la hizo suya en la Eurocopa de Francia de 2016

El éxito de Islandia en la cita le dio la publicidad que no tuvo en el Motherwell

Foto: EFE.

Desde su irrupción en la Eurocopa 2016, en la que llegó a cuartos de final, Islandia ha enamorado a medio mundo con sus gestas deportivas y el espectacular seguimiento de su afición. El ejemplo perfecto de la comunión entre selección e hinchada fue, y es, el cántico dirigido por el capitán islandés, Aron Gunnarsson, una ya célebre sucesión de palmas que tiene visos de similitud con el 'We will rock you' de Queen. Una melodía que también se ha paseado por el Mundial de Rusia y que está cerca de convertirse en un himno y que, sin embargo, tiene un origen inesperado.

The New York Times revela cómo llegó este cántico a ser el núcleo de las animaciones de la selección islandesa. Todo empezó en 2014, cuando el Stjarnan (conocido por sus famosas y estrambóticas celebraciones) viajó a Escocia para ante el Motherwell en un partido de Europa League. Allí, sus aficionados vieron cómo la hinchada local animaba a los suyos.

Inspirándose en la película '300', (su protagonista, Gerard Butler, es escocés), los seguidores del Motherwell emulan a Leónidas con su "Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio" siguiendo los acordes de 'Since I was young', cántico tradicional del club.

La idea debió gustar a los hinchas del Stjarnan, que la exportaron a su país. No fueron los únicos (otras escuadras de Francia también la adoptaron), pero los islandeses tuvieron más éxito...y más publicidad.

La epopeya de los de Lagerback y Hallgrímsson, llegando a octavos de la Eurocopa y eliminando a Inglaterra, les alzó a lo más alto del foco mediático, haciendo universal un cántico que prácticamente no había salido de las gradas del estadio del Motherwell.