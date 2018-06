El Barcelona descarta el fichaje de Pjanic y anticipa la llegada de Arthur

Ariedo Braida confirma que no hay negociaciones con el bosnio

El asesor internacional del Barcelona confía en el brasileño Arthur

Foto: Reuters.

Ariedo Braida, asesor internacional del FC Barcelona, ha afirmado en una entrevista a Calciomercato que finalmente no intentarán alistar a Pjanic (28 años). El motivo de esta decisión radica en la confianza que tienen en Arthur, recién fichado en el pasado mes de marzo.

Uno de los nombres que aparecía en la agenda del Barcelona era el de Pjanic. El centrocampista bosnio ha sido uno de los jugadores más destacados de la Juventus en la anterior campaña y, a priori, todo parecía indicar que saldría del club italiano a cambio de unos 80 millones de euros.

Braida ha asegurado que en este momento no existe ningún tipo de negociación entre Barcelona y Juventus porque no están interesados. "Lo hemos pensado mejor y no encajará en el club", comentó el directivo.

El Barcelona comenzará la pretemporada dentro de dos semanas. Lo cierto es que aún quedan muchas incógnitas por despejar, sea el caso de la 'operación salida'. Lo que sí resolvió Braida fueron las dudas del papel que asumirá Arthur la temporada que viene: "Pjanic es bueno, pero el Barça tendrá a un brasileño para cumplir ese rol en el campo". Pese a que no nombra al futbolista, se da por hecho que se refiere a Arthur.