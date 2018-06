Mundial 2018 | Día 14: K.O. histórico de Alemania en la fase de grupos, Brasil pasa a octavos como primera

Descalabro del cuadro alemán, que pierde con Corea del Sur (0-2)

Brasil solventa un duelo duro contra Serbia (0-2) y jugará ante México

Suecia sorprende a los aztecas y será el rival de Suiza (2-2 vs C. Rica)

La selección de Alemania ha protagonizado la primera gran sorpresa del Mundial de Rusia al caer por primera vez desde 1938 en la fase de grupos después de perder (0-2) ante Corea del Sur y ver cómo Suecia ese impuso con claridad ante México, alzándose a la primera plaza del grupo F y dejando a los aztecas segundos.

Sí estará en octavos Brasil, que solventó un complicado duelo ante Serbia para conseguir el liderato del grupo E. El equipo de Tité, que llegó a sufrir en el tramo inicial de la segunda mitad, se enfrentará a México en la siguiente ronda, el lunes 2 a las 16 horas. Acompañará a los brasileños la selección de Suiza, a pesar de empatar contra Costa Rica (2-2), se clasifica como segunda y jugará ante Suecia el martes 3 a las 16 horas.

Alemania, de nuevo espesa, no fue capaz de hincarle el diente al combinado asiático. En Kazán, aparecieron las mismas señales negativas que ya pesaron a los alemanes ante Suecia y México. Falto de ideas, con varios jugadores en muy mala forma, el equipo germano fue frágil, cedió atrás, perdonó lo poco que creó y, para colmo, se llevó dos estocadas al final.

Tuvo la pelota Alemania en el inicio, pero no hizo daño con ella. Mucho toque alrededor del área de Hyun-Woo, pero sin grandes ocasiones. Entre tanto, Corea pudo adelantarse con dos ocasiones, una de Young y otra de Soon.

Sí despertó Alemania en la segunda parte, y Goretzka tuvo en su cabeza el 1-0, aunque reaccionó bien Woo. A partir de ese momento, Corea montó un muro que paró los disparos de Kroos y Werner. A esto se sumó el mal hacer de Hummels, solo, rematando fuera un balón con todo a favor dentro del área chica.

Corea, que ya había avisado en varias contras que se fueron al limbo por la torpeza de sus atacantes, acabó sentenciando de la manera más típica de este Mundial: con el VAR. Tras ser rearbitrada la jugada, el colegiado dio por bueno el tanto de Young-Gwon, que recogió un rechace de la defensa de Alemania en una acción a balón parado para definir ante Neuer. Sin tiempo para más, con Alemania a la desesperada buscando un imposible y el portero en campo de Corea, Son hizo el 0-2 definitivo marcando a puerta vacía después de un balón en largo.

El equipo europeo no podrá revalidar la corona y se suma a la lista de ganadores mundialistas que se fueron a las primeras de cambio, como en su momento pasó con España, Italia o Francia después de ganar las citas de 2010, 2006 y 1998, respectivamente.

Suecia sorprende a México y será primera

El otro partido del grupo también tuvo sorpresa, aunque menor: la goleada de Suecia a México (0-3) que deja a los suecos como líderes del grupo F. En Ekaterimburgo, en un duelo lleno de alternativas, el combinado de Andersson se llevó el premio del liderato. Tras una primera fase de intercambio de golpes (Vela pudo marcar dos veces por México, Berg y Forsberg también por Suecia), los europeos se fueron en el marcador en la segunda, abriendo la lata con una jugada trabada en el interior del área para que Augustinson hiciese el tanto inicial.

Los nervios crecieron en México (un gol de Alemania podía dejarle fuera del torneo) y eso lo notó Suecia, que se fue haciendo cada vez más con el control del partido. Un penalti algo dudoso de Herrera a Berg lo transformó Granqvist para ampliar la ventaja y aumentar el pánico azteca.

Los de Osorio tendrían que sufrir aún más con el autogol de Álvarez para el 0-3 final que les obligaba, en caso de un tanto alemán, a marcar al menos dos goles. Con un ojo en el Alemania-Corea del Sur, los mexicanos pudieron respirar cuando la escuadra asiática confirmaba una de las sorpresas del Mundial. Los centroamericanos se salvan e irán como segundos de grupo a octavos. Pero ya están avisados: no vale ningún atisbo de relajación.

Brasil no concedió sorpresas. El equipo sudamericano tuvo que esforzarse para derrotar a Serbia, pero tiró de jerarquía y, con el peaje de la lesión de Marcelo (un espasmo muscular en la espalda), se impuso a los balcánicos para certificar el liderato del grupo E. Coutinho, el jugador más en forma de la 'Canarinha', le brindó el primer tanto a Paulinho. Un pase perfecto del mediapunta dejó solo a su compañero en el Barcelona, que únicamente tuvo que poner la bota para batir a Stojkovic.

El tanto del '15' llegó antes del descanso, y tras el parón salió al césped del Spartak Stadium una Serbia diferente, más agresiva e intimidante, que puso en aprietos a Brasil. Tras varias contras sin concretar, un mal despeje de Alisson casi lo aprovechó Mitrovic, que se encontró con Thiago Silva. Milinkovic-Savic, más apagado, también probó suerte antes de que el delantero volviese a quedarse sin premio, esta vez con un cabezazo que atrapó el meta.

También con la cabeza, Brasil terminó con los momentos de tensión. Fue Thiago Silva, en una falta perfectamente botada por Neymar, para sentenciar el partido, cerrar el pase a los octavos y eliminar a Serbia.

El '10' también quiso sumarse a la fiesta, pero Stojkovic se encargó de negarle, una y otra vez, la recompensa del gol. Lo hizo en la primera parte con una mano a un disparo casi en el área chica y también en la segunda, parando con el pie una contra del de Mogi des Cruzes, robándole la pelota cuando estaba a punto de hacerle un sombrero letal y, por último, con una estirada en el descuento. 'Ney' se fue amargado; Brasil, clasificada.

Suiza se deja empatar

En Nizhni Novgorod, el equipo de Petkovic dependía de sí mismo, pero no podía relajarse de cara a un hipotético triunfo de Serbia que le dejaría fuera. Sin embargo, Costa Rica no le puso las cosas fáciles. El combinado 'tico', deseoso de irse del Mundial puntuando, se lanzó a por su rival y pudo marcar en el tramo inicial de no ser porque Sommer hizo dos paradas monumentales a Campbell y Borges en la misma jugada y porque Colindres se encontró con la madera tras un trallazo.

Pero fue Suiza quien golpeó primero: Embolo bajó con la cabeza un centro de Lichtsteiner para que Dzemaili fusilase a Keylor Navas. El del Bologna pudo hacer un gol casi idéntico a los pocos minutos, pero en esa ocasión el disparo no encontró portería.

En la segunda parte, Costa Rica consiguió el gol. Fue Watson, rematando de cabeza un saque de esquina, el que abrió la cuenta 'tica' en el Mundial. Con el empate en la mochila, Costa Rica redujo la presión y el partido bajó en intensidad. Suiza se sabía clasificada e incluso satisfecha con el segundo puesto. Aún así, apareció Drmic para, después de avisar con un testarazo al larguero, hacer el 2-1 culminando una jugada de Zakaria.

Como epílogo, aparecería el VAR. Primero, para anular justamente un penalti concedido a Costa Rica por fuera de juego de Bryan Ruiz; después, para sancionar con la pena máxima una falta que comenzó fuera del área de Suiza. El jugador del Sporting de Lisboa lo mandaba a la madera, pero la suerte quiso que el balón golpease en Sommer y entrase a gol para el empate final. Poco importaba a los suizos, que se ven con opciones de estar entre los ocho mejores del mundo.