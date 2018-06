Joachim Löw: "No nos merecíamos avanzar"

27/06/2018 - 19:28

KAZÁN (RUSIA), 27 (DPA/EP) El seleccionador alemán, Joachim Löw, ha asegurado al acabar el partido que su equipo ha perdido ante Corea del Sur y que ha supuesto la eliminación de Alemania de la Copa del Mundo que no merecieron "avanzar" hasta octavos de final, además de dejar en el aire su futuro.

"Es muy difícil explicarlo pero no nos merecíamos avanzar, los jugadores han luchado, no hay nada que echarles en cara pero no logramos dominar el juego", analizó tras completar la sorpresa del Mundial de Rusia 2018 este miércoles.

Alemania ha caído en la fase de grupos por primera vez en su historia, incapaz de ganar a Corea del Sur. "Hay una enorme decepción, un silencio sepulcral. Nadie está en condiciones de decir algo ahora, pero tenemos que aceptarlo", confirmó el técnico nacido en Schönau en la Selva Negra.

El técnico tampoco ha confirmado su continuidad al frente de la selección. "Necesitamos todavía algunas horas para verlo claro", comentó. Löw se convirtió en el primer técnico de la 'Mannschaft' en 2006 tras haber sido asistente de Jürgen Klinsmann durante el Mundial jugado en suelo teutón.

"El fútbol alemán en su conjunto ha perdido, todo lo que construimos en los años pasados. Esta vez no tuvimos suerte y tenemos que pedir disculpas", expresó, recordando la ya victoria sufrida ante Suecia, gracias al gol de Toni Kroos en el minuto 95.

Alemania llegaba como campeona del Mundo a Rusia, pero se marcha a las primeras de cambio tras no superar su liguilla contra México, Suecia y Corea del Sur. México (0-1) y Corea del Sur (0-2) derrotaron a vigente campeona que no sumará su quinta estrella en esta edición.