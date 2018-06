El Real Madrid baja la cláusula de Cristiano a 120 millones de euros, según 'OK Diario'

Club y jugador habrían acordado reducirla primero a 400 y luego a 120

La cláusula tendría las excepciones de PSG y cualquier club español

Las dos partes niegan por otras vías la reducción de la cifra de la cláusula

Foto: Reuters.

El Real Madrid firmó el pasado mes de enero una rebaja en la cláusula de Cristiano Ronaldo de 1.000 a 400 millones, aunque posteriormente habría descendido hasta los 120. De esta manera el club blanco facilitaría la salida de su estrella debido al distanciamiento que existe entre ambos.

Las palabras de Cristiano al terminar la final de la Champions League sonaron a despedida y el jugador quiere aclarar su futuro una vez que termine su participación en el Mundial. Con el muro de la renovación por delante, ya que el Madrid no quiere romper la escala salarial de su plantilla y el jugador cree que debe ser mejor valorado, esta sería la medida que llevase al portugués a una salida de la capital de España, según OK Diario.

La cláusula acordada por club y jugador, con la intermediación de Jorge Mendes, tendría dos excepciones: PSG y cualquier equipo español. Esto dejaría al conjunto parisino sin la opción de acometer el fichaje salvo que negocie con el Madrid y a cualquier club de LaLiga. De esta forma la gran opción para la salida de Cristiano se reduciría al Manchester United, aunque el periódico expresa que Manchester City, Arsenal, Chelsea y Milán habrían trasladado ofertas a la Castellana por el '7'.

Las dos partes filtran un desmentido

Las reacciones a las noticia no se han hecho esperar. De hecho, tanto el Real Madrid como el propio Cristiano han filtrado sus respuestas a través de diferentes medios. El club, según Cope, ha negado en cualquier momento la reducción de la cláusula, pero esto no invalidaría que, en caso necesario, se den facilidades al jugador si pide salir y si no fichar por un rival directo.

As, por su parte, da la versión del jugador, que niega la existencia de esa bajada de cláusula y que asegura que, a día de hoy, la situación de Cristiano en el Real Madrid sigue siendo la misma.