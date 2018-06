España ensaya los penaltis ante una posible tanda en Rusia y Hierro coloca a Ramos como primer lanzador

Lopetegui tenía a Silva como su primer lanzador en los partidos

En caso de tanda, además estaban Costa, Isco, Busquets e Iniesta

Hierro confía en la responsabilidad del capitán por si se diese la oportunidad

Foto: Reuters.

La selección española ha ensayado los penaltis durante el entrenamiento de este jueves ante la posibilidad de ir a una tanda en el Mundial 2018. España no descarta que el partido de octavos ante la anfitriona sea largo y por eso Fernando Hierro quiere tener todos los detalles cuidados, para que no llegue una eliminación desde los once metros como sucedió en 1996 con el larguero del ahora seleccionador ante Inglaterra.

Pese a la multitud de penas máximas durante todo el torneo, récord absoluto, la selección española todavía no ha podido ejecutar ninguna. Hierro quiere estar precavido antes de que llegue la primera ocasión o una posible tanda y los lanzamientos desde los once metros están siendo una obsesión durante las últimas sesiones preparatorias de cara al duelo ante Rusia.

Además, el seleccionador ha alterado el orden de Julen Lopetegui (Silva, Costa, Isco, Busquets e Iniesta), según el diario As, y ha colocado en primera posición al capitán Sergio Ramos. Pese a que el '15' está acostumbrado a asumir grandes responsabilidades, como la tanda de semifinales 2012 ante Portugal y el último amistoso ante Rusia en noviembre (tiró dos y ambos los marcó), no estaba entre los cinco lanzadores para Lopetegui en caso de una tanda de penaltis.

De esta forma, en caso de haber una pena máxima para España durante los 90 minutos o la prórroga será Ramos el que asuma el golpeo. En caso de tener que decidir una eliminatoria desde los once metros, ahí el de Camas también ejecutará uno de los lanzamientos y falta por saber quién será el que se cae del orden que estableció el exseleccionador.