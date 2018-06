Umtiti: "Los argentinos son duros con Messi, no puede hacerlo todo solo"

28/06/2018 - 14:55

El jugador francés Samuel Umtiti ha asegurado que los argentinos son "duros" con su compañero en el FC Barcelona Leo Messi, al que se medirá en los octavos de final del Mundial de Rusia, y ha añadido que será "muy difícil" poder frenarle pese a conocerle a la perfección y que el '10' no pueda hacer todo el trabajo de la albiceleste él solo.

"Es diferente, no puede jugar en Argentina de la misma manera que en Barcelona, porque no hay los mismos jugadores. A veces, los salvó y cuando estaban a punto de perder, estuvo presente. Aquí es donde tienes que ser cuidadoso. Los argentinos son duros con él, pero debemos entender que a pesar de todas sus cualidades, no puede hacer todo solo", señaló Umtiti este jueves en rueda de prensa.

Umtiti negó, además, que Messi ejerza de entrenador en el combinado argentino. "Vi los partidos en televisión, no sé de dónde se saca esta información. Es el entrenador (Jorge Sampaoli) quien decide. Él puede pedirle consejo, él tiene el derecho, pero no creo que sea el entrenador, es un jugador", recalcó.

En cuanto a cómo frenarle, señaló que pese a ver a Messi "todos los días las 24 horas" le será "muy difícil" detenerle. "Tiene unas cualidades excepcionales. Trataremos de detenerle lo más que podamos, pero repito, no solo está él en Argentina. Todo su ataque puede ser poderoso, un medio como Banega también. Puede ser complicado", se sinceró.

"Me llevo muy bien con él, es una persona muy buena, agradable, que habla y se ríe como todos los demás. Tenemos un buen entendimiento. No le envié mensajes, prefiero concentrarme y verlo en el campo. Podemos hablar después, pero este no es el momento, al menos no para mí", comentó sobre si había hablado con su compañero del cruce mundialista.

Además, destacó del argentino que "no vive el fútbol" como el resto "en sus decisiones, sus objetivos...". "Marca, marca y marca, nunca se cansa de eso. Tiene eso en él, y no le gusta perder. Siempre quiere ganar títulos", apuntó.

"No esperaba ver eso porque ya había ganado todo. Honestamente, su juego, sus controles, me parece impresionante. Messi tiene un toque técnico que ningún otro jugador tiene. Me hizo soñar desde que llegué a Barcelona", señaló en este sentido.