Lo Celso: "Francia puede generar peligro con espacios y velocidad, pero somos una selección respetada"

28/06/2018 - 17:34

El centrocampista de la selección argentina Giovani Lo Celso destacó que a pesar de que Francia es un "gran rival", ellos tienen argumentos para eliminarla, mientras que el defensa Federico Fazio indicó que lo que necesita el combinado de Jorge Sampaoli es "acostumbrarse a ganar".

MOSCÚ, 28 (Reuters/EP)

"En la fase de grupo nos enfrentamos a distintos tipos de equipos. Francia, con espacios y velocidad puede generar peligro, pero nosotros somos una selección respetada. Habrá que tomar los riesgos necesarios y explotar nuestros recursos. Creo que va a ser un gran partido", dijo Lo Celso el jueves en rueda de prensa.

El joven rosarino no está preocupado por su falta de minutos. "Trato de aportar mi granito de arena desde donde me toque. Obviamente, quiero jugar, como cualquiera, pero intento sumar en el día a día", explicó uno de los argentinos que aún no han disputado minutos en el presente Mundial.

También estuvo junto a Lo Celso el defensa Federico Fazio, otro de los que aún no han debutado. "La mentalidad ganadora es importante en cualquier aspecto y lo que hay que hacer es acostumbrarnos a ganar y trabajar cada partido como si fuera el último", señaló el jugador de la Roma.

Al ser consultado sobre si Argentina es candidata a ganar al Mundial, el exjugador del Sevilla evitó hablar de futuros lejanos. "No pensamos en eso, sino en llegar lo más lejos posible. Hay que pensar en el próximo partido", concretó Fazio.