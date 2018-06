Illarramendi: "Estaré en la Real casi hasta que el cuerpo aguante"

28/06/2018 - 19:20

El centrocampista de la Real Sociedad Asier Illarramendi se ha mostrado "contento y feliz" por renovar dos años más, hasta 2023, con el equipo 'txuri-urdin', donde le gustaría estar "casi hasta que el cuerpo aguante" y explicó que llevar el brazalete no le supondrá una "presión" excesiva.

"Estoy muy contento y muy feliz por haber renovado otros dos años y quedarme casi hasta que el cuerpo aguante hasta los 33. Esto es lo que sentía y quería", aseguró Illarramendi a los medios oficiales del club tras anunciarse su renovación.

El mediocentro de Mutriku recordó con una sonrisa cómo se sorprendió al saber que el presidente Jokin Aperribay quería renovarle. "Cuando me dijo Jokin [Aperribay], durante un viaje, que me quería renovar, yo le contesté que todavía me quedaban tres años de contrato", afirmó.

"La verdad es que siempre me he sentido importante desde que subí y cuando volví, otra vez me sentí importante. Estoy disfrutando en el campo y fuera, en los entrenamientos, con los compañeros y con la gente del club porque la Real es una familia", explicaba el guipuzcoano de 28 años.

Asier Illarramendi volvió en 2015 a la Real Sociedad, club donde se formó y debutó en Primera División, tras completar dos temporadas grises en el Real Madrid. Desde entonces, ha vuelto a ser imprescindible para los diferentes técnicos que han pasado por Anoeta. Ahora, tras la marcha de Xabi Prieto, le tocará asumir la capitanía.

"Me tocará llevar el brazalete, pero tampoco me lo tomo con mucha presión. Es una cosa bonita, un reconocimiento del club. Intentaré ser un ejemplo para la gente joven y par los niños de aquí. Ser capitán tiene cierta presión, pero no es nada diferente", dijo.

Respecto a las obras que están reformando el estadio de Anoeta, Illarramendi aplaudió el acercamiento de las gradas al campo y lo vio como un buen augurio para la próxima temporada que se presenta "ilusionante".

"He estado viendo cómo van las obras. La gente estará más cerca y sentiremos más calor dentro del campo, algo que se agradece. Espero que vaya mejor que el año pasado, que no nos fue muy bien, y con ese calor de la gente todos daremos un poco más", finalizó.