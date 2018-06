Cissé (Senegal): "No sé si la regla es cruel, pero no merecimos clasificar"

28/06/2018 - 20:51

El seleccionador de Senegal, Aliou Cissé, aceptó la regla que les dejó fuera del Mundial de Rusia por la acumulación de tarjetas amarillas en la fase de grupos, donde tampoco fueron merecedores de avanzar a octavos en la derrota este jueves ante Colombia (0-1).

SAMARA (RUSIA), 28 (Reuters/EP)

"Es la ley del fútbol, no nos hemos clasificado porque hemos tenido más tarjetas amarillas que Japón... Estoy orgulloso de los muchachos, pero no clasificamos porque no lo merecimos y así es la vida. Son las reglas que ha establecido la FIFA, queríamos irnos de otra manera, es una pena porque conocíamos las reglas", explicó Cissé.

Senegal y Japón empataron a puntos, diferencia de goles, goles marcados y en su enfrentamiento particular (2-2). El siguiente criterio, según la FIFA, es el Juego Limpio. En ese apartado, Japón sumaba dos tarjetas amarillas menos que Senegal, dejando fuera a los Leones de la Teranga en un hecho histórico. Es la primera vez que una selección queda eliminada por este criterio, al que Cissé no quiere calificar como "cruel".

"Mis jugadores mostraron mucho compromiso. Es difícil jugar bien en la Copa del Mundo sin compromiso. No sé si la regla es cruel, pero no hay forma en que le pidiera a mis jugadores que trataran de evitar las tarjetas amarillas", concluyó el seleccionador que fue capitán en la otra participación mundialista de Senegal.

Cissé también opinó sobre el hecho de que no haya más africanas vivas en el torneo. "Es complicado, porque hay equipos africanos que quedaron fuera desde la segunda jornada, sólo Nigeria y nosotros peleamos hasta el tercer partido", explicó para después excusar este hecho porque ningún africano fue cabeza de serie en el sorteo.

"También debemos hablar de los cupos, porque no hay africanos entre los cabeza de serie, nos toca contra los mejores, pero el fútbol africano está creciendo y estoy seguro que cosas buenas van a llegar", auguró Aliou Cissé.