Guardado: "Sabemos que a Neymar le gusta tirarse muchísimo, pero es el árbitro el que le debe juzgar"

29/06/2018 - 14:10

El internacional mexicano Andrés Guardado ha asegurado que saben que a Neymar, rival el lunes en el encuentro de octavos ante Brasil, le gusta "exagerar las faltas" y "tirarse muchísimo", pero que no deben ser ellos los que le juzguen, sino el árbitro del partido.

MOSCÚ, 29 (Reuters/EP)

"A Neymar todos le conocemos, no me corresponde a mí juzgarlo, sino a los árbitros, a la FIFA, y ahora con el VAR lo tienen que ver. Es su estilo y el árbitro sabrá manejarlo; sabemos que le gusta exagerar las faltas, tirarse muchísimo, pero es él -el árbitro- el que lo tiene que juzgar. Los que deben ponerle un alto son los árbitros, no nosotros", señaló en rueda de prensa.

México y Brasil se enfrentarán este lunes en Samara por un puesto para cuartos, en un partido al que el 'Tri' llega tras ser goleado por Suecia (0-3) en la última jornada del Grupo F.

La actual selección mexicana cuenta con varios jugadores que están viviendo su último Mundial, como el propio Guardado, Rafa Márquez, Javier 'Chicharito' Hernández o Jesús Corona, pero el centrocampista del Real Betis dijo que los veteranos no se conforman con eliminar a Brasil.

"Lo que nos motiva no es que sea el último partido, nuestra última oportunidad para cambiar la historia. No, no pasa por nuestra cabeza que sea nuestra última oportunidad, nos motiva el hecho de que estamos en octavos, con Brasil enfrente, y a un partido de llegar al quinto", señaló sobre las posibilidades de México, que no alcanza los cuartos de un Mundial desde la edición de 1986, cuando fue anfitrión.