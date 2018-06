El danés Braithwaite cree que tienen "ventaja" sobre Croacia por haber superado situaciones adversas

29/06/2018 - 14:35

El delantero danés Martin Braithwaite remarcó que cuentan "con mucha confianza" para su duelo de octavos de final del Mundial de Rusia de este domingo ante Croacia, un rival al que no consideran superior pese a la buena fase de grupos que ha firmado y ante el que intentarán imponer su fortaleza mental por haber pasado ya por situaciones complicadas.

SOCHI (RUSIA), 29 (Reuters/EP)

"Los croatas llegan con confianza porque todo les ha ido bien, pero nosotros tenemos mucha confianza porque nos hemos mantenido unidos cuando las cosas no han funcionado tan bien", dijo Braithwaite este viernes a los periodistas.

Por ello, tiene claro que si se topan con "una situación en la que las cosas no funcionan" no les "sorprenderá" porque es algo que ya lo han "experimentado". "Si los croatas quedan en desventaja, no sabemos cómo van a reaccionar porque ellos no han estado en esa situación en un partido importante, eso es una ventaja para nosotros", agregó el jugador de 27 años.

El atacante reconoció que tienen "cierta tranquilidad mental" por haber pasado a los octavos. "No nos vamos a desmoronar si las cosas están mal. Uno no puede predecir cómo va a reaccionar, así que es bueno haber pasado por algunas situaciones y haber tenido esa experiencia", reiteró.

Además, no cree que su rival sea "mejor". "En la fase de clasificación fueron segundos en su grupo, igual que nosotros, y tuvieron que pasar por un desempate para clasificarse. No importa que hayan comenzado la Copa del Mundo un poco mejor que nosotros", remarcó.