Fernando Hierro confirma la titularidad de David de Gea ante Rusia

El seleccionador también confirma la titularidad de Costa

Foto: Reuters.

Fernando Hierro volvió a desvelar, esta vez en Radio Nacional, que David de Gea seguirá siendo titular, al menos ante Rusia en el partido del próximo domingo correspondiente a los octavos de final del Mundial.

Pese a que las actuaciones de David de Gea no han sido las esperadas, Fernando Hierro no le quitará la titularidad. La fe del malagueño en el guardameta es máxima: "No me he planteado que haya cambios en la portería".

En la entrevista concedida a Radio Nacional, el malagueño también afirma que Diego Costa será su delantero: "Si hay más cambios en el equipo ya lo veréis, pero Diego Costa ha jugado los tres partidos de titular y ha marcado tres goles. Eso contesta la pregunta".