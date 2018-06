Deschamps: "Messi puede marcar la diferencia, pero Argentina tiene también mucha experiencia"

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, no escondió la importancia que puede tener Leo Messi en el duelo de octavos de final del Mundial de Rusia de este sábado porque el argentino "puede marcar la diferencia", pero remarcó que Argentina "no es sólo" su '10' porque tiene "mucha experiencia" y que en los cruces "los contadores se ponen a cero" y no importa lo hecho hasta el momento.

"Messi es Messi y sólo hay que mirar sus estadísticas: 65 goles en 127 partidos. En términos absolutos, significa que debemos neutralizarle porque puede marcar la diferencia con pocas cosas, pero Argentina tiene mucha experiencia, no es solo Messi y tienen otros jugadores que están acostumbrados a jugar Mundiales", subrayó Deschamps este viernes en rueda de prensa.

Por ello, el técnico de los 'bleus' dejó claro que "no se trata solo de Messi", pese a que el azulgrana sea "muy influyente". "Un plan es una gran palabra, pero nos aseguraremos, obviamente y dependiendo de las situaciones donde se encuentre, de limitar su influencia", admitió.

En este sentido, el exjugador reconoció que el hecho de que tres de sus defensas (Varane, Umtiti y Lucas Hernández) conozcan bien al '10' por jugar en LaLiga Santander no será "una desventaja", pero también aclaro que "no marcará la diferencia". "Con el talento de Messi, con poco puede provocar un destello, él tiene algo de impredecible", advirtió.

"Obviamente, Francia necesita a Antoine Griezmann en su mejor momento, pero él hizo todo lo posible para que esto sucediera", replicó al ser preguntado por el poco protagonismo del rojiblanco, que tuvo "un inicio difícil" en el campeonato pero al que le vino "bien" jugar más de una hora en el trámite contra Dinamarca para mantener "el ritmo".

Deschamps recalcó que es una "realidad" que su equipo es "joven", pero no lo quiso poner "como excusa" antes del partido porque es algo que "no impide ser competitivo". "Diría que los contadores se han puesto ahora a cero y o se pasa o se termina. Ya vimos en la Eurocopa también que ciertos equipos que habían dejado una muy buena impresión se atascaron en un momento. En los partidos de eliminatoria, no hay elección", afirmó en relación a la sólida primera fase disputada en contraposición a la realizada por la albiceleste.